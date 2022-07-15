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定裝照合體鄭文燦！林智堅成雜誌男模　溫柔沉穩表露無遺

▲民進黨桃園市長參選人林智堅拍攝定裝照。（圖／林智堅辦公室提供）
▲民進黨桃園市長參選人林智堅拍攝定裝照。（圖／林智堅辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-15 13:21:48

桃園市長參選人林智堅拍攝個人定裝照，桃園市長鄭文燦也一同入鏡。林智堅穿上招牌的深藍色西裝，面帶微笑，對鏡頭自信地邁出步伐，呼應「年輕桃園，堅定向前」的首波競選口號。林智堅表示，這次和鄭文燦選用相似的造型進行拍攝，就是強調彼此都是五星級市長，五星加五星，打造十星級的團隊，準備好無縫接軌。

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▲林智堅合體鄭文燦拍攝定裝照，象徵五星市長接棒，讓「年輕桃園堅定向前」。（圖／林智堅辦公室提供）
▲林智堅合體鄭文燦拍攝定裝照，象徵五星市長接棒，讓「年輕桃園堅定向前」。（圖／林智堅辦公室提供）
林智堅辦公室透露，除了大步向前的姿勢之外，本次拍攝定裝照也加入親民元素，透過比讚、握手等姿勢來展現親和力，希望可以抓住桃園市民的支持，也回應桃園市民對林智堅的熱情支持。

林智堅辦公室表示，不同於一般的競選看板風格，攝影團隊這次特別使用高色彩對比的拍攝方式，讓照片的亮度有別以往，打造時尚雜誌的攝影風格，來凸顯林智堅認真、堅毅，同時又沉穩、溫柔的特質。

林智堅辦公室說，鄭文燦也特別到場相挺，兩人首度合體拍攝定裝照，過程相當流暢，鄭文燦更是梳起少見的油頭造型，讓工作人員直呼年輕了好幾歲。兩人在拍攝中也擺出握拳、擊拳姿勢，象徵強強相加、桃竹共榮。

林智堅表示，這次和鄭文燦選用相似的造型進行拍攝，就是強調彼此都是五星級市長，五星加五星，打造十星級的團隊，準備好無縫接軌，讓鄭文燦的優質施政再加值，繼續造福桃園所有的市民朋友。

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