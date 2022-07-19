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台股終場下跌25點！解封族群逆勢抗跌、萬海除息前揚帆

▲台北股市今（19）日早盤一度小翻紅至14720點，終場下跌25點，收在14694點，跌幅0.17％。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（19）日早盤一度小翻紅至14720點，終場下跌25點，收在14694點，跌幅0.17％。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-19 14:15:44

美股18日4大指數齊跌，台北股市今（19）日早盤一度小翻紅至14720點，終場下跌25點，收在14694點，跌幅0.17％，成交金額新台幣1964.80億元；權值股台積電終場下跌4.5元至491元，其餘電子股量縮整理，非電族群力守月線；比特幣重登2.2萬美元大關，激勵板卡股今日表現亮眼；解封概念股持續暢旺，航運股相對抗跌，貨櫃、散裝、航空等股齊揚，尤其是萬海除息前大漲逾8%；而補漲族群則包含化工、運輸、節能、水泥以及鋼鐵。

蘋果公司傳出要削減支出，美股18日4大指數全面收黑，道瓊下跌215.65點，跌幅0.69%，收在31,072.61點；那斯達克下跌92.37點，跌幅0.81%，收在11,360.05點；標普500下跌32.31點，跌幅0.84%，收在3,830.85點；費城半導體下跌14.20點，跌幅0.53%，收在2,679.57點。

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台北股市今日早盤跌逾百點，後來跌幅收斂，甚至一度小翻紅至14720點，隨即回到盤下，終場下跌25點，收在14694點，跌幅0.17％，成交金額新台幣1964.80億元；美股收跌影響權王台積電疲弱，早盤最低一度來到486.5元，終場下跌4.5元至491元，跌幅0.91%。

今日電子股量縮整理，電子權值股聯電終場下跌0.25%，鴻海下跌0.95%，大立光下跌0.5%，不過，部分蘋果概念股以及PCB族群像是海華、連展投控、致伸表現仍然強勁，終場漲逾4至9％，台光電、敬鵬、定穎、華通則漲1至3%。

值得一提的是，比特幣重登2.2萬美元大關，激勵板卡股像是撼訊、映泰、麗臺、青雲今日亮燈漲停，華擎終場漲逾3%，精英、曜越、微星、技嘉漲逾2%；至於解封概念股則持續暢旺，五福、富野、山富強攻漲停板，易飛網終場漲逾9%，海灣漲逾8%，晶華、鳳凰漲逾3%，老爺知、華園、夏都則漲1至2%。

今日航運股相對抗跌，貨櫃、散裝、航空等股齊揚，貨櫃三雄除息秀明日將由萬海壓軸登場，每股配發現金股利10.5元，股票股利1.5元，萬海今日股價開高走高，終場漲幅逾8%，長榮、陽明則漲逾2％；航空雙雄長榮航終場漲逾3%，華航則漲逾1%。

此外，今日補漲族群包含化工、運輸、節能、水泥以及鋼鐵，化工農概像是惠光打入漲停，東鹼終場漲逾3%；電力節能的元晶、亞力、世紀鋼、泰藝漲1至5%；水泥的國統、潤泰材、台泥、國產漲逾2%；鋼鐵如第一銅、聚亨、允強、大甲、威致則漲4至7%。

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