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國旅補助親子嗨玩！5大飯店主題房　熊大、大耳狗來陪睡

▲國旅補助最多現賺1300元，針對暑假親子需求，飯店推出可愛主題房，熊大兔兔、大耳狗、寶Bear等知名卡通人物來陪睡，還可暢遊Snoopy史努比親子樂園，或在飯店遊戲室大玩城堡球池、體驗兒童賽車。（圖／台北文華東方酒店提供）
▲國旅補助最多現賺1300元，針對暑假親子需求，飯店推出可愛主題房，熊大兔兔、大耳狗、寶Bear等知名卡通人物來陪睡，還可暢遊Snoopy史努比親子樂園，或在飯店遊戲室大玩城堡球池、體驗兒童賽車。（圖／台北文華東方酒店提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-20 07:15:00

國旅補助最多現賺1300元，吸引眾多民眾搶訂嗨玩，針對暑假親子需求，不少飯店推出爆可愛主題房寵客，熊大兔兔、大耳狗、寶Bear等知名卡通人物，通通待在房內陪玩一整天又陪睡，還可以暢遊Snoopy史努比親子樂園，或在飯店遊戲室大玩城堡球池、體驗兒童賽車，快來看看哪一間住起來最萌最好玩。

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▲位於頂樓32樓，長達33公尺的露天游泳池，白天悠哉日光浴，夜晚浪漫賞星。（圖／板橋凱撒大飯店提供）
▲位於頂樓32樓，長達33公尺的露天游泳池，白天悠哉日光浴，夜晚浪漫賞星。（圖／板橋凱撒大飯店提供）
1、板橋凱撒 X The Body Shop美體小舖「寶Bear老闆放暑假」全家拿禮物

新北住宿夯選板橋凱撒大飯店，暑假旺季邀來英國保養品牌The Body Shop美體小舖合作，7/20～9/30聯手推出「寶Bear 老闆放暑假」住房專案，入住除了可享飯店精緻自助式早餐、32樓高空戶外泳池，全家都有專屬禮物可以拿。透過國旅補助加持，每晚價格只要2500元起（原價19,146元），超殺1.3折優惠必須速速訂起來。

▲寶Bear兒童專屬禮物。（圖／板橋凱撒大飯店提供）
▲寶Bear兒童專屬禮物。（圖／板橋凱撒大飯店提供）
小朋友專屬禮物可獲得超萌小熊造型碗、造型穀片、巧克力棉花糖；媽媽專屬The Body Shop辣木籽更新沐浴膠，爸爸有The Body Shop茶樹淨膚潔面慕絲禮物及百元抵用券兩張！憑房卡至美體小舖板橋門市，消費滿額1,200元現折200元專寵優惠。

▲經典家庭房寬敞舒適。（圖／板橋凱撒大飯店提供）
▲經典家庭房寬敞舒適。（圖／板橋凱撒大飯店提供）
2、麗寶福容大飯店 X LINE FRIENDS「8款萌Q熊大兔兔主題房」再贈驚喜紀念品

今年是探索世界二十周年、麗寶福容大飯店十周年、天空之夢摩天輪五周年，正巧也是「LINE FRIENDS」邁入第十一周年，麗寶樂園渡假區與「LINE FRIENDS」合作搶客。

▲LINE FRIENDS主題房，8種主題拍好拍滿。（圖／麗寶樂園渡假區提供）
▲LINE FRIENDS主題房，8種主題拍好拍滿。（圖／麗寶樂園渡假區提供）
麗寶福容大飯店一次推出8款超萌Q的「LINE FRIENDS」主題房，尤其奇幻甜點「美味魔法師」房、色彩繽紛亮麗的「糖果樂園」房，詢問度超高，一房難求。入住贈送「LINE FRIENDS」相關週邊商品，包括玩偶、LINE FRIENDS專屬備品等驚喜大禮包。「LINE FRIENDS」主題房住房專案一泊一食，歡慶價每人最低只要5,999元起，即日起搭配悠遊國旅補助，最高可以再省1300元。

▲入住主題房還能把「LINE FRIENDS」獨家熊大、兔兔版的設計房卡帶回家。（圖／麗寶樂園渡假區提供）
▲入住主題房還能把「LINE FRIENDS」獨家熊大、兔兔版的設計房卡帶回家。（圖／麗寶樂園渡假區提供）
▲寬達21坪的大耳狗喜拿主題文華客房。（圖／台北文華東方酒店提供）
▲寬達21坪的大耳狗喜拿主題文華客房。（圖／台北文華東方酒店提供）
3、台北文華東方酒店 X 三麗鷗 大耳狗喜拿限定主題房

台北文華東方酒店跨界攜手三麗鷗打造「大耳狗喜拿M.O.夏日假期」住房專案，推出大耳狗喜拿歡慶20周年生日限定主題房，即日起至9/30，每天特別規劃限量三間、寬達21坪的兩種主題房型，除了每日豐盛早餐，包括免費下午茶點及晚間雞尾酒點心等行政禮遇，還有多款大耳狗喜拿限定禮品可以帶回家。

▲入住大耳狗喜拿M.O.夏日假期」主題房，可以完全沉浸在大耳狗喜拿超萌氛圍，享受歡樂度假時光。（圖／台北文華東方酒店提供）
▲入住大耳狗喜拿M.O.夏日假期」主題房，可以完全沉浸在大耳狗喜拿超萌氛圍，享受歡樂度假時光。（圖／台北文華東方酒店提供）
柔美粉藍色的大耳狗喜拿掛畫、專屬花禮以及雲朵抱枕，點綴在台北文華東方優雅的歐式風格空間內，連豪華大理石浴室、及步入式衣櫥的鏡面上，都看得超萌大耳狗身影。入住可獲得包含房內的大耳狗毛巾2入、馬克杯2入、玻璃水瓶6入、盥洗包等期間限定專屬禮品，還有文華餅房精心打造的大耳狗肉桂捲（一組4入），超萌根本捨不得吃下肚；每房每晚13,000元起。

▲專屬限定禮品還包含大耳狗盥洗包。（圖／台北文華東方酒店提供）
▲專屬限定禮品還包含大耳狗盥洗包。（圖／台北文華東方酒店提供）
4、台北萬豪酒店直送嗨玩18大主題Snoopy親子樂園

台北萬豪酒店暑假特別和Snoopy史努比親子樂園合作，7/15至9/4入住「Snoopy樂園」住房專案，贈送Snoopy史努比親子樂園票券，含單趟直送至Snoopy親子樂園ATT e Life大直館（車程距離約3分鐘，步行距離約6分鐘），在佔地170坪的史努比親子樂園，暢玩從太空世界溜滑梯、非洲大草原、加勒比海小市集、夢幻城堡變裝屋、美式PUB遊戲屋等。

▲入住台北萬豪酒店「Snoopy 樂園」住房專案，嗨玩18大主題Snoopy親子樂園。（圖／台北萬豪酒店提供）
▲入住台北萬豪酒店「Snoopy 樂園」住房專案，嗨玩18大主題Snoopy親子樂園。（圖／台北萬豪酒店提供）
每房皆贈送免費早餐（依房型人數）、迎賓水果盤（每房每晚一份）、沁涼Mini Bar及零食盤（每房每晚一份），還能到露天高空泳池開心消暑；2大1小入住經典客房每晚最低6,288元起。

▲「Snoopy 樂園」住房專案入住台北萬豪酒店經典客房，可在房內愜意享用免費汽水、果汁及零嘴。（圖／台北萬豪酒店提供）
▲「Snoopy 樂園」住房專案入住台北萬豪酒店經典客房，可在房內愜意享用免費汽水、果汁及零嘴。（圖／台北萬豪酒店提供）
5、和逸飯店獨家3M防蟎親子舒眠主題房！聯名「賴馬」老師繪本

HOTEL COZZI和逸飯店攜手美商3M打造全台獨家3M防蟎親子舒眠主題房，選用觸感極致輕柔透氣的「3M全面抗蟎柔滑四件組」及「3M極暖四季被」，並供旅客免費體驗多種高度與功能的防蟎枕。房內配備3M合作之知名兒童繪本作家「賴馬」老師聯名兒童防蟎睡袋及抱枕，讓人氣角色愛哭公主與生氣王子伴隨孩子入夢鄉，還可完整體驗3M科技防蟎寢具，為平日忙碌疲憊的家長提供尊寵舒壓的睡眠環境。

▲和逸飯店「小主人的繪本奇幻之旅」住房專案，讓孩子在房內露營。（圖／國泰飯店觀光事業提供）
▲和逸飯店「小主人的繪本奇幻之旅」住房專案，讓孩子在房內露營。（圖／國泰飯店觀光事業提供）
旗下台北民生館、台北忠孝館、高雄中山館與COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，即日起至9/30推出「小主人的繪本奇幻之旅」一泊二食專案，包含豐盛自助式早餐及精緻午茶套組，並為小朋友準備兒童適用的施巴潔膚沐浴組。每晚最低4,288元起，加入AMAZZING CLUB會員享5%房費折扣，搭配悠遊國旅補助再折1,300元，此外每館前20名預訂入住，加碼贈送原價1,659元的賴馬聯名抱枕與故事書。

▲房內配備3M合作之知名兒童繪本作家「賴馬」老師聯名兒童防蟎睡袋、抱枕及故事書。（圖／國泰飯店觀光事業提供）
▲房內配備3M合作之知名兒童繪本作家「賴馬」老師聯名兒童防蟎睡袋、抱枕及故事書。（圖／國泰飯店觀光事業提供）
6、和逸飯店·台南西門館「萌心爆發卡通樂旅」大玩城堡球池、體驗兒童賽車

以親子主題旅宿聞名的和逸飯店·台南西門館，即日起至9/30推出「萌心爆發卡通樂旅」一泊二食住房專案，搭配暑假舉辦一系列趣味闖關遊戲，入住卡通頻道主題房型5,388元起，除了能品嚐期間限定的「熊熊遇見你」主題下午茶，還可以免費暢玩戶外400坪奇趣操場，包括愛嘟嘟小火車、兒童電動車、兒戲沙池和奇趣噴泉池等設施。

▲和逸飯店‧台南西門館Kid’s閃電盃-小小賽車手活動，暑假限定場將於7/23及7/24舉辦。（圖／國泰飯店觀光事業提供）
▲和逸飯店‧台南西門館Kid’s閃電盃-小小賽車手活動，暑假限定場將於7/23及7/24舉辦。（圖／國泰飯店觀光事業提供）
不想曬太陽還有探險活寶糖果王國室內遊戲區，提供Switch、XBOX等遊戲租借還有夢幻好拍的泡泡城堡球池。周末還加碼推出「Kid’s閃電盃-小小賽車手」活動，暑假限定場將於7/23及7/24舉辦；8/6舉辦「爸爸趣哪兒」活動更精心設計親子互動橋段及親子手作DIY。加入AMAZZING CLUB會員再享房價5%折扣；使用國旅補助每房每晚最高折抵1300元。

▲探險活寶糖果王國室內遊戲區，有超夢幻好拍的泡泡城堡球池，還提供Switch、XBOX等遊戲租借。（圖／國泰飯店觀光事業提供）
▲探險活寶糖果王國室內遊戲區，有超夢幻好拍的泡泡城堡球池，還提供Switch、XBOX等遊戲租借。（圖／國泰飯店觀光事業提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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