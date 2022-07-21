陽明交大團隊建立估算腦血管年齡方法　能預測心血管疾病

我是廣告 請繼續往下閱讀
林慶波說明，腦白質會隨著年齡增長而老化，也會退化及病變，導致高齡族群的認知障礙、失智等疾病，因此，若能衡量腦神經的老化程度，就可以有效辨識潛在的腦血管病變及風險。但人的年紀並不完全等同於大腦的生理年齡，因為每個人的基因、飲食、教育、生活習慣不同，導致老化歷程也不完全一樣。
他說，由於腦神經病變多半與腦血管病變息息相關，腦血管的老化大於實際年齡的人，通常伴隨而來的高齡疾病風險也較高。
此研究也透過國際常用的佛萊明罕心血管疾病風險評估系統，分析10年後心血管疾病的風險。林慶波對此指出，研究發現腦白質老化程度大於實際年齡的高齡長者，未來10年內罹患心血管疾病的風險會提升5%。
林慶波表示，此研究是以健康族群為推論的研究，對原本已經有心血管病變或高風險（如三高）的族群，可能還需要進一步修正模型與評估；人工智慧訓練模型相對較新，未來若有高齡且長期追蹤的數據，應該可以讓推論更加精準。
鍾芷萍表示，腦白質病變是腦部小血管疾病最常見的表徵，而腦部小血管疾病佔高齡族群30%的中風原因與45%的失智原因。腦白質病變的發生率、嚴重度，與人的年齡成正比，但臨床上仍缺乏一套獨立於實際年齡的客觀評估標準。
她說，此項研究有助於瞭解腦血管生理年齡與認知功能表現的相關性，並反映心血管風險的指標，如舒張壓、收縮壓、脈搏壓與糖化血紅蛋白等關係，除了可有效預測心血管疾病的風險，以及腦血管老化有關的心智能力退化外，也提供腦血管生理年齡預測的臨床價值。
林慶波指出，先前估算大腦老化程度與腦齡時，對於腦血管病變風險的評估略顯不足，此次研究的突破，不僅可評估民眾當下的腦血管健康狀態，對於目前邁入超高齡社會的台灣，可以進一步評估國人的心血管疾病風險，或應用於臨床上，評估治療老化疾病的效果等。