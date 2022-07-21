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三商巧福熱量出爐！牛肉麵不是最肥　「這碗」驚人奪冠軍

▲高敏敏營養師日前曝光三商巧福「主餐系列」和「小菜」熱量排行榜，其中主餐牛肉麵全輸給「這碗」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲高敏敏營養師日前曝光三商巧福「主餐系列」和「小菜」熱量排行榜，其中主餐牛肉麵全輸給「這碗」。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 12:20:152022-07-21 12:26:49

連鎖餐飲品牌「三商巧福」在台灣擁有多間分店，其前身是創立於1983年的三商速簡餐廳，隔年改為主打牛肉麵的七七巧福，1986年更名為三商巧福，成為台灣家喻戶曉的牛肉麵連鎖店。高敏敏營養師日前曝光三商巧福「主餐系列」和「小菜」熱量排行榜，其中主餐牛肉麵全輸給「這碗」！

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營養師高敏敏於臉書曝光「三商巧福主餐系列熱量排行」，其中冠軍由「古早味雞腿飯」1170大卡奪得，亞軍則是「紅燒排骨麵」1008大卡，第三名則是「叻沙牛肉麵」903大卡。

緊接著四到十名，依序是「古早味雞腿麵」891大卡，「三寶牛肉麵」873大卡、「紅燒排骨飯」845卡、「牛肉炸醬麵」837大卡、「蕃茄牛肉麵」756大卡、「蘭州雙寶牛肉拉麵」730大卡、「蕃茄肉醬乾拌麵」717大卡。

第十一名則是「原汁牛肉麵」708大卡，第十二名則是「清燉牛肉麵」665大卡、第十三名「半筋半肉牛肉麵」663大卡、第十四名「超大盛牛肉壽喜飯」639kcal、第十五名「超大盛牛肉壽喜麵」582大卡、第十六名「原汁牛肉湯麵」550kcal。

▲高敏敏營養師曝光三商巧福主餐系列熱量排行。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲高敏敏營養師曝光三商巧福主餐系列熱量排行。（圖／高敏敏營養師授權提供）
高敏敏提出享用牛肉麵「4大建議」，包時一、改選清燉湯頭：因紅燒湯頭會添加豆瓣醬，是很可怕的熱量來源；二、牛腱肉油脂較少，是熱量較低的部位；三、選擇粗麵條，因為體積較大，吸附的湯汁也會比較少；四、千萬不要因為好吃就把湯喝光光，最可怕的熱量就是在湯裡。

此外，高敏敏還加碼分享「三商巧福小菜熱量排行」，第一名由「醬滷黑豆干」358大卡奪得、第二名則是「皮蛋豆腐」228大卡、第三名「原滷豆干」172大卡、第四名「滷味豬耳朵」136大卡、第五名「現燙青菜」135大卡、第六名「芝麻牛蒡絲」102大卡、第七名「涼拌雲耳69大卡、第八名「韓國泡菜」38大卡。

▲高敏敏營養師曝光三商巧福小菜系列熱量排行。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲高敏敏營養師曝光三商巧福小菜系列熱量排行。（圖／高敏敏營養師授權提供）
高敏敏表示，點些小菜能讓營養更均衡，如燙青菜、豆乾、豆腐都是不錯的選擇，但強調「平時點餐都要注意『適量』， 熱量才不會都堆積在身上喔！」（編輯：陳雅雲）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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