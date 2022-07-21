不只連靜雯！荒山亮曾遭友「騙8位數」 花10年填補大洞
全新美食行腳節目《咱的城 咱的市 咱台灣的味》找來「金曲台語歌王」、今年53歲的荒山亮擔任主持人，於今（21）日與華視董事長兼總經理鄭自隆等人，出席媒體餐敘，分享錄製節目心得與體驗，也自曝30多歲時，曾經被朋友騙錢。
談到連靜雯近來遇到愛情詐騙事件，荒山亮聽到後相當震驚，隨後也稍微面有難色，接著透露自己在30多歲、獲得金曲獎之前，也曾借錢給朋友後有去無回，被問到金額是否超過8位數，他笑而不答、面有難色，不過沒有超過9位數，坦言當時與對方在工作上有合作，看到夥伴有難，也捨不得不伸出援手，「我臉皮比較薄，不好意似拒絕。」感慨表示整件事情最對不起家人，因為後來花了將近10年的時間，才填補好這個大洞。
節目前2季《台灣好味道》、《台灣好滋味》都曾入圍「電視金鐘獎」，以台灣最美的人情風景，傳遞台灣美食，深受觀眾喜愛，這次全新節目內容再升級，荒山亮老師從聲優晉級擔任主持人，上山下海還加碼音樂元素，荒山亮苦笑表示：「這次擔任主持人以為會另外找人配音，但開錄後才發現原來聲優的部分還是我！完全沒有比較輕鬆。」
在新一季的節目，擁有一手好廚藝的的荒山亮，不只帶觀眾品嚐傳統料理，更挑戰從原料製作到一道美味佳餚完成品端上桌，親自全程參與，其中在製作過程繁瑣費工，令他大開眼見：「最印象深刻就是去體驗做醬油，萬萬沒想到原來攪拌醬油這麼累，還因氣味太重頭暈，差點掉進醬油池裡。」