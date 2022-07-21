統一併家樂福剩兩強廝殺？全聯林敏雄發聲：同業不是仇人
統一企業及統一超商週二（7/19）深夜23時40分宣布以290億元價格買下台灣家樂福，剛好上週三（7/13）公平會有條件通過全聯併購大潤發，加上7月初美國好市多宣佈回購台灣股東股份，外界戲稱未來量販及超市通路，除了好市多以外，市場上只剩全聯與統一兩大集團競爭。全聯董事長林敏雄今（21）日晚間與媒體餐敘時，首度透露對於未來量販通路大戰的看法，強調「競爭沒有不好、同業不是仇人」，零售業是本土的產業，有競爭消費者才會得利，「全聯一直以來都做自己，希望保持低價還要要求商品最好，消費者才會支持你！」
林敏雄表示，統一要併購家樂福這件事情，「我事前完全不知情，後來晚上10點多接到部屬通知，大概知道應該就是這件事了。」也能理解為何要深夜宣布，因為當初併購大潤發也是要跟歐洲同步公布，等到對方董事會通過後才能公開。
林敏雄認為，全聯成立至今24年，經歷過很多的挑戰，但全聯一直以來都做自己，不會跟其他對手比較。「媒體都寫成兩個集團好像要打仗一樣，其實沒有這麼嚴重，每一個生意都有競爭，我希望是良性競爭，因為沒有競爭通路也不會好到哪裡去！」
在場媒體問林敏雄為何選在這麼「敏感時機」與媒體聚餐？林敏雄笑說：「時間點真的是巧合！同業不是仇人啦。」