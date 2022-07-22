經濟部電力報告揭「3大成長」　估至2028年用電年增2.3%

經濟部提及，電力供需報告包含2021年供電情勢，並在納入各項影響因素及節能措施下，推估2021至2028年長期用電需求與規劃供給藍圖，而電力排碳係數部分，去年電力排碳係數已完成審定為0.509公斤CO2e／度，並訂定未來2025年電力排碳係數基準為0.424公斤CO2e／度。
經濟部表示，此次電力供需報告揭露國內「三大成長」情形，第一是「用電大成長」，2021年內需發展暢旺，在半導體生產暢旺、持續擴廠以及台商回台投資等動能下，GDP成長率達6.57%，帶動用電需求成長高達4.5%。
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另外在未來電力系統規劃方面，經濟部表示本次電力供需報告有「三大亮點」，首先第一個亮點「以夜尖峰時間為考量點」，過去日間尖峰為一天用電最高點，也是供電壓力最大的時點，考量未來再生能源，尤其太陽光電大量併網之後，此問題將得到解決，也因此，從此次報告起，都將改採夜間尖峰備用容量率來規劃，並將太陽光電預設為零，同時強化需求面管理措施，確保供電穩定。
第二個亮點「強化多元發展再生能源」，經濟部表示除了以光電、風電為推動重點外，透過行政簡化措施、提高躉購費率、法規專章等措施，提高地熱及生質能等投資誘因。至於第三個亮點「積極擴大儲能設置」，配合再生能源發電特性，規劃從2023年起逐年增加儲能設備，以2025年整體達到150萬瓩為目標，目前電力交易平台向民間購買調頻輔助服務（AFC）已有初步成果，上線及併網測試中的大約已有80MW，後續台電也評估在石門水庫、大甲溪流域等合適區域設置抽蓄水力機組，用以強化電網韌性。
而在電力排碳係數部分，2021年電力排碳係數為0.509公斤CO2e／度，較去年更高的原因，主要仍是因為用電需求大幅增加，相較前一年，售電量大增96.48億度，為確保穩定供電，即使以燃氣為主可持續減碳，但仍須使用其他發電方式補足用電需求。
經濟部說，未來台電將持續朝燃氣發電極大化、強化再生能源併網、節電推廣等多面向措施，努力降低電力排碳係數，另外依據電業法第28條規定訂定2025年電力排碳係數基準，扣除再生能源發電業與售電業直供及轉供電量後，2025年電力排碳係數為0.424公斤CO2e／度。
最後，有關燃氣、燃煤、核能等能源結構問題，經濟部說明，在燃氣的部分，三接外推後的供氣供電情勢，經濟部積極督促中油追趕第三接收站工程，力拚於2025年6月完成供氣，而台電興建大潭高效率發電機組工程進度，以今明兩年機組完工優先調度發電為目標；燃煤部分，以「氣主煤從」的發電組合調整超超臨界機組發電，既有燃煤機組在調度上持續減煤、減空污，維持相關環保承諾；核電部分，依公投民意決定不重啟核四，規劃讓既有機組運轉至其電廠年限後如期除役。