6月失業率達3.74%　主計總處：因畢業生加入尋職

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根據主計總處報告，6月失業率為3.74%，月升0.06個百分點，年降1.06個百分點；上半年失業率平均為3.66%，較上年同期下降0.27個百分點。陳惠欣解釋，受部分應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加7千人，以往6、7、8月都有類似狀況，「因此6月失業率上升是由於季節性因素所致」。
放眼全球各國失業率情形，季節調整前分別為，香港4.8%（6 月），加拿大4.7%（6月），美國3.8%（6月），南韓3.0%（6 月），日本2.8%（5月），德國2.7%（5月）；季節調整後，法國7.2%（5月），加拿大4.9%（6月），香港4.7%（6月），美國3.6%（6月），南韓2.9%（6月），德國2.8%（5月），日本2.6%（5月）。
至於各界關心疫情因素是否仍存在於台灣的就業市場？陳惠欣指出，有兩數據仍受疫情影響，一是因工作場所業務緊縮或歇業而失業者共14.7萬人，較上月增加3千人；另外一個則是經濟因素，包括業務不振、無法找到工時大於35小時的工作，以及季節關係等，導致週工時未達35小時者有29.3萬人，此一低工時人數從2019年統計以來，大致都在18至22萬人，今年4月則因疫情增加至23.4萬人、5月至29.6萬人，6月雖趨緩至29.3萬，但仍然比沒有疫情時高。
而在勞動力參與率的部分，6月數據顯示為59.12%，月升0.07個百分點，年升0.36個百分點；上半年勞動力參與率平均59.14%，較上年同期上升0.12個百分點。