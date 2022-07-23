節電解謎超有趣！台電夏日節電活動攜手故宮南院開跑

台電2022年夏日節電系列活動，首波結合嘉義故宮南院，舉辦「玩義偵探家」大型實境解謎遊戲，以乾隆皇帝穿越時空背景設定，巧妙結合節電方法及故宮南院當期「謎樣景泰藍」和「人氣國寶展」展覽，讓大小朋友在遊戲中學習節電概念。台電說明，「玩義偵探家」活動自今（23）日至29日止，只要當日完成四大關卡挑戰並成功開啟寶箱，就可獲得紀念禮物並參加抽獎，有機會把多項好禮帶回家。
台電表示，「玩義偵探家」自7月23日至7月29日，舉辦為期六天的實境解謎遊戲（25日配合博物館休館）。今日下午將在嘉義故宮南院舉辦活動開幕儀式，由台電副總經理陳銘樹、在地家庭扶助中心朴子服務處的小朋友們，與東森幼幼台超人氣KIWI姐姐及浣熊哥哥唱跳帶動下，熱鬧揭開序幕，並搶先體驗解謎遊戲。
台電指出，「玩義偵探家」實境解謎遊戲結合節電和再生能源知識，並融入故宮南院當期「謎樣景泰藍」和「人氣國寶展」展覽歷史文物，參觀民眾可前往二樓中庭或透南風廣場的台電服務台領取限量的解謎卡，完成四大關卡挑戰後即可獲得台電吉祥物「電寶」卡套，現場也準備電寶及Q版乾隆帝打卡背板，拍照打卡還能參加好禮二重抽，有機會把露營帳篷、腳踏車、超商禮券等好禮帶回家。
台電說明，近年持續結合多元管道推廣全民節電，去（2021）年全國住宅總節電量創近年新高，一年省下約15億度，相當於近40萬戶家庭全年用電量。今年台電再度與教育部「停課不停學」指定平台PaGamO合作，於7月至9月設計3波線上節電闖關任務，透過趣味遊戲傳達節電觀念並落實於生活中，只要每個人改變一點點，就能對減緩全球暖化有大大的貢獻。