猴痘列國際公衛緊急事件　譚德塞自行宣布「創史上首例」

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「財星雜誌」（Fortune）則報導，譚德塞在會後記者會上表示：「猴痘正迅速蔓延到世界各地，我們對其傳播方式知之甚少，疫情也符合國際衛生規範標準。基於以上理由，我決定宣布全球猴痘疫情構成國際關注公共衛生緊急事件。」
據報導，專家委員會中共有9名成員投票贊成將猴痘疫情列為PHEIC，另有6人表態反對。
譚德塞還說：「雖然我宣布了國際關注公衛緊急事件，但目前這波疫情仍集中在男男性行為者中，特別是有多名性伴侶的人。」
這是世衛第7度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，先前6次分別為2009年的H1N1新型流感、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國的伊波拉病毒、2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。
上月23日，世衛專家委員會也曾召開會議，以決定是否針對猴痘疫情發布WHO最高層級警戒。會後譚德塞指出，「當前疫情尚未構成國際關注公共衛生緊急事件…但召開委員會會議本身就反映出對猴痘在國際擴散的日增憂慮。」
在6月的專家委員會會議中，僅有3票贊成針對猴痘疫情宣布PHEIC，反對票則有11票。（譯者：施施）1110724