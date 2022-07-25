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俄控烏克蘭人員違反人道罪　盼友邦參與國際仲裁

▲俄羅斯調查委員會主席巴斯特金今天說，俄國已控告92名烏克蘭武裝部隊人員犯下違反人道罪，並提議在玻利維亞、伊朗及敘利亞等國家支持下進行國際仲裁。圖為近日一處被俄軍轟炸的建築。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯調查委員會主席巴斯特金今天說，俄國已控告92名烏克蘭武裝部隊人員犯下違反人道罪，並提議在玻利維亞、伊朗及敘利亞等國家支持下進行國際仲裁。圖為近日一處被俄軍轟炸的建築。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-07-25 14:15:14

（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯調查委員會主席巴斯特金今天說，俄國已控告92名烏克蘭武裝部隊人員犯下違反人道罪，並提議在玻利維亞、伊朗及敘利亞等國家支持下進行國際仲裁。

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路透社報導，俄國官方「俄羅斯日報」（Rossiiskaya Gazeta）今天引述巴斯特金（Alexander Bastrykin）的話報導，俄國指控「超過220人，包括烏克蘭武裝部隊最高指揮部代表，以及砲轟平民的軍事單位指揮官」。

巴斯特金說，這些烏克蘭人涉及「危害人類和平及安全的罪行，這沒有追訴時效」。他表示，92名指揮官和部屬面臨控罪，且有96人被通緝，包括51名武裝部隊指揮官。

巴斯特金被問到他的委員會調查情況，包括烏克蘭安全部隊在烏克蘭東部自行宣告獨立的「頓內茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」中的行徑，以及是否可在聯合國主持下進行調查。

他說，鑒於「西方集體」公開支持烏克蘭，更適當的做法會是與獨立國協（CIS）、集體安全公約組織（CSTO）、金磚五國（BRICS）及上海合作組織（SCO）中的俄羅斯夥伴合作。

他還說，「權宜之計」是讓那些在烏克蘭議題上立場中立的國家參與，「尤其是敘利亞、伊朗和玻利維亞」。

巴斯特金表示，已展開1300起刑事調查，對象是烏克蘭軍事、政治領導層、激進民族主義團體和武裝組織人員，到目前為止已有400多人被追究責任。

調查對象包括烏克蘭衛生部員工，他在沒有提供證據的情況下指控他們發展大規模殺傷性武器；調查對象還有英國、美國、加拿大、荷蘭和喬治亞的公民。

他說，也已針對在荷蘭、愛爾蘭、立陶宛、捷克、波蘭、羅馬尼亞和法國的俄羅斯大使館或其他代表處遭遇攻擊事件，展開8起刑事案件調查。

路透社無法獨立證實俄羅斯調查委員會的指控說法，目前也無法取得烏克蘭有關當局對此置評。

美國和40多國本月稍早同意對烏克蘭發生的疑似戰爭罪情事協調調查。

自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，俄羅斯和烏克蘭互控對方虐待戰俘。

然而聯合國等機構記錄在案的指控情事，絕大多數都是俄羅斯入侵者和代理人涉嫌犯下暴行。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110725

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