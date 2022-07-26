「小張國榮」首度來台拍片！最期待放飯喊話：吃透全台
香港男星劉俊謙曾在《梅豔芳》中重現張國榮風采令人印象深刻，近期他來台首度拍攝電影，今（26）日接受媒體訪問，他興奮表示：「很高興能有機會來台灣拍攝電影，自從抵達之後，經歷了防疫隔離、角色訓練，一個多月的拍攝，很開心能與陳意涵、林品彤合作，雖然角色的撞擊很多，但整個拍攝過程都非常開心。」
《小曉》男主角劉俊謙，曾以《幻愛》入圍第57屆金馬獎最佳新演員獎，這次與陳意涵、林品彤三人之間將有大量對手戲，他表示：「劇組在開拍前幫我們安排了許多表演課，我也實際走訪小學觀察老師與學生之間的互動，意涵飾演的媽媽曾經是一位鋼琴老師，她也為此去上鋼琴課，而年紀小小的品彤也很敬業，在拍攝現場都會一起交流討論，大家都很認真地做足前置功課，讓《小曉》拍攝非常順利且愉快。」
劉俊謙過去曾在台灣求學，這次又來到台灣拍攝電影，也利用空檔跟以前的同學見面，感受台灣人的人情味；他目前也已完成拍攝作業，他表示，最令他捨不得離開的，莫過於台灣的美食，他說道：「之前在台北念書的時候，就愛上台灣的小吃，這次也利用許多拍戲的空檔，回味想念已久的台灣美食，拍攝過程我最期待的就是放飯還有大家贊助的小吃，太好吃了。」電影《小曉》將於2023年在台灣上映。