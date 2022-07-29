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爸爸也需要2分鐘護一生！蔡壁如籲攝護腺癌列免費篩檢

▲蔡壁如（右起）、許瑞宏與中華民國泌尿腫瘤關懷協會歐宴泉、常務理事陳樟卿呼籲，將男性中老年人攝護腺癌納入免費篩檢項目。（圖／記者顏幸如攝，2022.07.29）
▲蔡壁如（右起）、許瑞宏與中華民國泌尿腫瘤關懷協會歐宴泉、常務理事陳樟卿呼籲，將男性中老年人攝護腺癌納入免費篩檢項目。（圖／記者顏幸如攝，2022.07.29）

記者顏幸如/台中報導

2022-07-29 11:07:08

男性國人攝護腺癌的發生率，是女性子宮頸癌的3.7倍，每年造成約1500人死亡。立委蔡壁如今（29日）參加民眾黨台中市新人許瑞宏舉辦的活動時，呼籲政府將攝護腺癌列入50歲以上男性免費篩檢，讓不習慣抱怨身體病痛的台灣爸爸們，也可以「2分鐘護一生」。

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蔡壁如20日參與中西區議員參選人許瑞宏的「勇敢走夜路」發表會時，許瑞宏透露選區有許多老人家愛面子，對小便不順等身體病痛羞於啟齒，因此他特地在父親節前夕，舉辦攝護腺癌免費抽血篩檢活動，並呼籲政府將50歲以上男性攝護腺癌列入免費篩檢，一起守護爸爸們的健康。

中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事長歐宴泉感慨，國人對女性子宮頸癌「6分鐘護一生」朗朗上口，相較於男性攝護腺癌只需要花2分鐘抽一管血便可以篩檢、早期發現有9成可以根治，卻少人知曉。

▲初期的攝護腺癌只要透過抽血篩檢，便能夠「2分鐘護一生」。（圖／記者顏幸如攝，2022.07.29）
▲初期的攝護腺癌只要透過抽血篩檢，便能夠「2分鐘護一生」。（圖／記者顏幸如攝，2022.07.29）
歐宴泉表示，攝護腺癌好發於50歲以上男性， 20幾年前攝護腺癌年死亡人數僅68人，隨著平均壽命增長，如今增至1500人左右，發生率及死亡率分別是子宮頸癌的3.7倍及2倍。癥結就在初期沒有明顯症狀，加上少有人主動篩檢趺項目，導致癌症順位從第7位上升到第5位。

護理師出身的蔡壁如表示，有33%的患者被發現時已是晚期，目前政府補助大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌等4大癌症篩檢，其中子宮頸癌和乳癌專屬女性，預防推廣已經走了好一段路，成效卓著，若攝護腺癌症能納入免費篩檢項目，將是男性的福音，她將在立法院全力促成。

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