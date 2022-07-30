房市／大型交易市場主力　台中千坪土地成主流

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今年上半年台中千坪以上土地交易案例包含，大陸建設以10.9億元購入14期重劃區1400多坪土地、亞昕國際以7.1億元同樣購入14期1000多坪土地、遠雄建設以10.4億元購入1000多坪水湳經貿園區土地。
不過，上半年土地交易規模在政府信用管制政策、以及原物料飆漲影響下，建商紛紛停看聽，態度多偏觀望保守，大坪數、高總價交易明顯減少，H1台中上市櫃法人土地交易規模僅為63億元，其中未滿千坪的土地交易佔55%，總額為34億元，反而超過千坪以上土地交易規模。
信義全球資產中區商仲部經理張現傑進一步分析，從統計數據看，2017年至2022年上半年台中市千坪以上的土地交易前幾名行政區是西屯區（503億元）、北屯區（269億元）、烏日區（135億元）、南屯區（66億元），這些區域之所以會受青睞，主要是因為有許多新興重劃區、開發單元開發，較能有大坪數、完整街廓土地，對於建商能規劃的產品就更有價值。
張現傑評估，從近年陸續成功為建商在台中購地、以及與建商互動的觀察，如何因應購地貸款成數受限與掌握市場購屋需求，會是建商下半年在台中購地的策略關鍵。雖然上半年土地市場較停滯，但近期也觀察到建商在營運需要下，仍願意謹慎評估購地，預估下半年土地市場有三趨勢：第一、建商購地區位勢必更專注於剛性需求強、購屋族接受度高的地段，以確保推案銷售率；第二、大坪數土地對於大型建商仍是首選，因建築設計上，基地面積大會更能規劃具吸引力的產品，一樣是為確保銷售率；第三、受貸款成數受限衝擊較大的建商，在資金部位與貸款成數考量下，可能會以投入舊市區具重建效益的基地為主。