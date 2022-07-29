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首屆「原創IP風雲榜」頒獎　多部人氣台漫、小說獲獎

▲首屆「原創IP風雲榜」今（29）日在漫畫博覽會舉行頒獎典禮，多部人氣台灣漫畫和小說獲獎。（圖／中華動漫出版同業協進會提供）
▲首屆「原創IP風雲榜」今（29）日在漫畫博覽會舉行頒獎典禮，多部人氣台灣漫畫和小說獲獎。（圖／中華動漫出版同業協進會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-29 18:47:35

由文化內容策進院與中華動漫出版同業協進會合作的「第一屆原創IP風雲榜」，今（29）日下午在台北世貿一館的漫畫博覽會舉行頒獎典禮，由已經宣布真人影視化的《閻鐵花》和《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》分別獲得「漫畫組」和「小說組」的「TOP IP獎」。

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今年「原創IP風雲榜」活動計有56部原創漫畫及45部小說作品競逐「漫畫組」及「小說組」獎項，「人氣IP」獎項由讀者票選選出，「TOP IP獎」則由影視、遊戲、創投和出版產業等資深工作者組成評審團進行評選，評選項目除了故事內容，參賽作品的銷售量、網路聲量，以及是否有跨域合作等要素，是這次評選的重點指標。

文策院指出，本次得獎作品類型多元，包含科幻、溫馨感人、冒險、懸疑推理、青春校園和幽默搞笑等類型，經各領域專業評審以故事潛力及市場表現綜合評估後，最終由已經宣布真人影視化的《閻鐵花》和《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》分別獲得「漫畫組」和「小說組」的「TOP IP獎」。

台漫《深邃美麗的亞細亞》、《成為奪心魔之必要》和小說《少女撿骨師》、《遊戲結束之前》也分別獲得二、三名的好成績；「人氣IP」獎項「漫畫組」由《我的網紅男友》及「小說組」《我的網紅男友外傳小說～現正同居中～》分別拿下，顯示出人氣 IP多元應用市場接受度也更高。

文策院院長李明哲表示，從國際經驗可以發現，符合市場口味的「漫畫」與「小說」在改編為影視、動畫或遊戲後，能提升國內娛樂消費族群對漫畫內容的關注，進而讓作品有好的商業表現，也能讓跨域業者透過IP轉譯的合作，共同爭取更亮眼的市場成績，文策院樂見協進會為台灣優秀的原創IP內容提供曝光舞台，也期許在文策院後續資源的陪伴下，本次獲獎IP可以發展出更多元且寬廣的商機。

漫協理事長康振木表示，往後協進會每年都會推動的原創盛典，希望藉由漫博的人氣讓作品能有更多曝光度，並以跨產業的交流，一起尋找值得共同投資的作品。

漫協秘書長高世椿指出，發展作品延伸與多元應用是本活動的主要目標，因此今年除了邀請具有投資原創作品意願的跨域業者擔任評審，漫博也為此設立專區，開放B2B（企業對企業）洽談。

文策院表示，本次得獎作品團隊可持續獲得文策院支持，包括參與文策院行銷、提案培訓和媒合活動等，團隊也可對接所需的投資資源，協助IP的發展更貼近市場與投資人需求，讓具商業潛力的作品發揮商業潛能，也讓更多精彩的漫畫或小說內容可以被跨域業者看見，進入市場、躍上國際。

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