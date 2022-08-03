COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

證實裴洛西和劉德音談晶片　柯建銘盛讚「勇者無懼」

▲ 民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪時，盛讚裴洛西「勇者無懼」，並證實裴洛西上午與台積電董事長劉德音談及晶片問題。（圖／新頭殼）
▲ 民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪時，盛讚裴洛西「勇者無懼」，並證實裴洛西上午與台積電董事長劉德音談及晶片問題。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2022-08-03 14:33:11

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)今(3日)率團訪問立法院，與朝野4黨團總召進行閉門會議。民進黨立法院黨團總召柯建銘會後受訪時，盛讚裴洛西「勇者無懼」，並證實裴洛西上午與台積電董事長劉德音談及晶片問題；民眾黨團總召邱臣遠則說，黨團關切經濟等議題；時代力量總召邱顯智聚焦人權問題，而裴洛西也認為，國家安全與人權是一體兩面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
裴洛西昨晚率團抵台訪問，今天上午近9時前往立法院拜會，由於立法院長游錫堃確診仍在隔離，改由副院長蔡其昌接待；裴洛西發表公開談話後，隨即與蔡其昌、柯建銘、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、邱臣遠及邱顯智等人會面。據轉述，朝野黨團主要針對區域安全、台美經貿往來、治理等議題上交流。

柯建銘會後受訪表示，裴洛西來訪，朝野一致肯定與感謝，而裴洛西永遠站在強勢者對面，像是天安門事件挑戰威權政府，也挑戰美國前總統川普，用四個字形容，就是「勇者無懼」，長期支持理念都不曾改變。

柯建銘稱讚，裴洛西是世界民主政治人物典範，尤其是世界大變局中俄烏戰爭及兩岸對峙情況下，裴洛西仍勇於來台訪問，表達堅定不移的立場。裴洛西下午將前往景美人權園區，國家人權博物館是美麗島事件羈押場所，國外重要的政治人物來台，特別要去該地與民運人士對話，這是重要的一刻。

柯建銘說，他也告訴裴洛西，台灣國會對於與中國關係緊張下，持續不斷修法，包含：反滲透法、營業秘密法、促進轉型正義條例等。

至於晶片法，柯建銘說，裴洛西上午與劉德音談晶片問題，大家很清楚，晶片法對於半導體及供應商影響跟重要性，由於會面時間有限，僅對於問題跟觀念溝通，今天的訪問是歷史性關鍵重要的一刻，更是新的里程碑開始。

邱臣遠表示，黨團發言聚焦在台灣民主價值、區域和平安全以及經濟發展方面，尤其是台美相關的貿易協定，期待未來能夠加速促成實質的合作內容。

邱顯智則關切人權議題，他表示，中國與台灣不同，尤其他身為律師，深知中國維權律師處境非常嚴峻，而台灣律師可以參與選舉、進入國會；邱顯智指出，裴洛西認為國家安全與人權其實是一體兩面，沒有國安就沒有人權，兩者應該並重。

新聞來源為Newtalk 新頭殼


吳斯懷、葉毓蘭不歡迎裴洛西？朱立倫：國民黨誠摯歡迎

讚蔡英文偉大女性　裴洛西：中國領袖對其政權沒安全感？

裴洛西愛早上吃冰淇淋養身？營養師：做好「3件事」OK的

讚我國科技業是模範　裴洛西：盼台灣永遠享有安全的自由

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀