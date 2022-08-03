證實裴洛西和劉德音談晶片　柯建銘盛讚「勇者無懼」

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柯建銘會後受訪表示，裴洛西來訪，朝野一致肯定與感謝，而裴洛西永遠站在強勢者對面，像是天安門事件挑戰威權政府，也挑戰美國前總統川普，用四個字形容，就是「勇者無懼」，長期支持理念都不曾改變。
柯建銘稱讚，裴洛西是世界民主政治人物典範，尤其是世界大變局中俄烏戰爭及兩岸對峙情況下，裴洛西仍勇於來台訪問，表達堅定不移的立場。裴洛西下午將前往景美人權園區，國家人權博物館是美麗島事件羈押場所，國外重要的政治人物來台，特別要去該地與民運人士對話，這是重要的一刻。
柯建銘說，他也告訴裴洛西，台灣國會對於與中國關係緊張下，持續不斷修法，包含：反滲透法、營業秘密法、促進轉型正義條例等。
至於晶片法，柯建銘說，裴洛西上午與劉德音談晶片問題，大家很清楚，晶片法對於半導體及供應商影響跟重要性，由於會面時間有限，僅對於問題跟觀念溝通，今天的訪問是歷史性關鍵重要的一刻，更是新的里程碑開始。
邱臣遠表示，黨團發言聚焦在台灣民主價值、區域和平安全以及經濟發展方面，尤其是台美相關的貿易協定，期待未來能夠加速促成實質的合作內容。
邱顯智則關切人權議題，他表示，中國與台灣不同，尤其他身為律師，深知中國維權律師處境非常嚴峻，而台灣律師可以參與選舉、進入國會；邱顯智指出，裴洛西認為國家安全與人權其實是一體兩面，沒有國安就沒有人權，兩者應該並重。
新聞來源為Newtalk 新頭殼