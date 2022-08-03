裴洛西引軍事角力！美軍雷根號向東航行護航　共艦出港

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國防部昨日晚間證實，共計有21架共機闖入台灣西南防空識別區（ADIZ），包括10架殲16戰機、殲11戰機8架，以及空警500、運9通信對抗機、運8電偵機各一架，我國空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
解放軍的航空母艦遼寧號、山東號分別在7月31日、8月1日先後離開山東省、海南省的母港。由於中國官媒宣布共軍將於8月4日12時至7日12時，在台灣週邊海域和空域進行重要軍事演訓行動，並進行實彈射擊，外界關注這兩艘兩艘航空母艦會否同時航向台灣海峽。
雷根號向東航行
以美國海軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）、希金斯號驅逐艦（USS Higgins，DDG76）、提康德羅加級安提坦號巡洋艦（USS Antietam，CG54），以及蒂珀卡努號補給艦（USNS Tippecanoe）組成的航艦戰鬥群於7月31日穿過聖貝納迪諾海峽（San Bernardino Strait），航行至菲律賓海，「ㄧ路向北」航行疑似為訪台的裴洛西專機護航。
據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）稍早發布雷根號打擊群最新行進軌跡圖，雷根號3日位於巴士海峽東北方疑似向東航行。由於裴洛西接下來行程將前往南韓與日本訪問，雷根號的母港為日本橫須賀基地，雷根號有可能順道返回日本母港。
共軍軍演 國軍嚴密監控
在裴洛西專機接近台灣時，空軍馬公基地天駒部隊IDF經國號戰機、空軍新竹基地幻象2000戰機於21時59分左右，各有4個架次升空，展開警戒。隨後，台南空軍基地、台中清泉崗基地的經國號戰機，以及台東志航基地也都各有4個架次戰機升空戒備。
中共昨日晚間公布，將於8月4日至7日間於台灣周邊海空域進行實彈演習，國防部表示，已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請國人安心、支持國軍。
國防部指出，國軍運用聯合情監偵手段，可全般掌握臺海周邊海、空域動態，並秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」，以及「不升高衝突」的理智態度加強戒備，嚴密監控臺海週邊軍事動態。
針對網傳共軍蘇-35(Su-35)穿越海峽中線、桃園國際機場遭到飛彈襲擊，防空攔截失敗，國防部強調完全為假訊息，不要受騙上當。