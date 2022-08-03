裴洛西縱橫政壇60年　「最美政二代」助選連甘迺迪也臣服

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除了有家族資源挹注，裴洛西本人堅毅果敢的個性也體現在她的政治生涯上，民主黨出身的她從1987年起就擔任加州眾議員，儘管當時女性在政治參與上仍屬少數，但不斷累積資歷、人脈的她，直到2001年成為美國史上第一位少數黨女黨鞭，更在2007年1月民主黨入主國會後，以民主黨領袖的姿態成為美國國會史上首位女性議長，成功打破玻璃天花板（glass ceiling），從2007至2011、2019至今都擔任眾議院議長的她也成為了「美國第三號人物」，總統繼任順位僅次於副總統。
她也多次替移民政策、女性身體自主權與LGBTQ族群權益等議題發聲，例如在2018年2月近80歲的她仍長時間站立超過8小時發言，打破眾院「最長發言時間」紀錄；身為天主教徒的她也因為支持合法墮胎、同志婚姻遭到加州舊金山當地天主教領袖批評。
不怕爭議的她在前美國總統川普（Donald Trump）2020年2月4日至國會發表國情咨文時，主動準備與他握手，但卻遭川普刻意視而不見，發起總統彈劾案的她自然還以顏色，待川普演講結束後，當眾撕掉川普的講稿備份文件，事後更回應記者自己已經相當客氣了，因為川普的國情咨文演講「全是謊言、沒有一頁是真話」；近來俄烏戰爭下，裴洛西也不畏戰火親自前往基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，成為美國訪問烏克蘭層級最高的領袖，如同對台灣民主展現表達支持般，對烏克蘭的釋出她的善意。
此外，長期關注中國人權的裴洛西也在1991年造訪中國，當時她因為在北京天安門廣場支持民主改革派，遭中共驅逐出境；1993年開始便以人權迫害為由，反對中國申辦奧運，直到2008年北京奧運時，她極力呼籲時任美國總統小布希（George W Bush）時任美國總統小布希（George W Bush）對開幕式進行抵制；2019年反送中事件時，更公開表達支持香港民主運動，譴責北京政府對香港運動的暴行與對新疆維族的種族滅絕；更以此在2022年北京冬奧上以「外交杯葛」的形式呼籲國際抵制中國政府。
如今裴洛西終於抵達台灣，不僅向外界宣示不會背棄對台灣的承諾，她也強調，美台團結非常重要，下午更造抵達位於新北的「國家人權博物館」造訪白色恐怖景美紀念園區，與台灣非政府組織工作者李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基、中國民運人士吾爾開希等人會面，表達對於中港台人權議題的關注。