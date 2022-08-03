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裴洛西縱橫政壇60年　「最美政二代」助選連甘迺迪也臣服

▲美國眾議院議長裴洛西在政壇活躍超過60年，不畏強權的她作事風格一向果敢堅毅。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院議長裴洛西在政壇活躍超過60年，不畏強權的她作事風格一向果敢堅毅。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-03 18:00:09

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台掀起全球矚目，身為「政二代」的她自1987年擔任美國眾議員，如今已是美國歷史上第一位來自加州、義大利裔的女性眾議院議長，更因為她多次展現治理長才、推動美國重要法案的政治表現讓她這趟亞洲行更別具用意，回顧她將近60年的政壇生涯當中，她不畏強權、長期抗中的態度讓她在美國政壇地位上非同小可，留下一次次精彩事蹟。

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裴洛西出生1940年，父親達歷山德羅（Thomas D'Alesandro Jr.）是馬里蘭州巴爾的摩市長也曾任美國眾議院議員，出生在這樣的政治世家，裴洛西上頭有6個哥哥，其中一名哥哥也曾擔任巴爾的摩市長；作為義大利家庭當中最年幼且唯一的女孩，裴洛西從小就陪伴父兄踏足政界，懂得發揮自身優勢幫助父親競選；例如在1961年時，裴洛西就出席前美國總統甘迺迪（Jack Kennedy）的就職典禮，當時青春洋溢的她與氣度非凡的甘迺迪合影畫面至今仍時常受到網友討論。

▲裴洛西20歲出席美國已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）就職舞會。（圖／翻攝自臉書House Speaker Nancy Pelosi）
▲裴洛西20歲出席美國已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）就職舞會。（圖／翻攝自臉書House Speaker Nancy Pelosi）
除了有家族資源挹注，裴洛西本人堅毅果敢的個性也體現在她的政治生涯上，民主黨出身的她從1987年起就擔任加州眾議員，儘管當時女性在政治參與上仍屬少數，但不斷累積資歷、人脈的她，直到2001年成為美國史上第一位少數黨女黨鞭，更在2007年1月民主黨入主國會後，以民主黨領袖的姿態成為美國國會史上首位女性議長，成功打破玻璃天花板（glass ceiling），從2007至2011、2019至今都擔任眾議院議長的她也成為了「美國第三號人物」，總統繼任順位僅次於副總統。

她也多次替移民政策、女性身體自主權與LGBTQ族群權益等議題發聲，例如在2018年2月近80歲的她仍長時間站立超過8小時發言，打破眾院「最長發言時間」紀錄；身為天主教徒的她也因為支持合法墮胎、同志婚姻遭到加州舊金山當地天主教領袖批評。

▲美國眾議院議長裴洛西是否真的將造訪台灣一事，近日是美中台關係的熱門話題。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院議長裴洛西長年關心移民、性別與種族等問題。（圖／美聯社／達志影像）
不怕爭議的她在前美國總統川普（Donald Trump）2020年2月4日至國會發表國情咨文時，主動準備與他握手，但卻遭川普刻意視而不見，發起總統彈劾案的她自然還以顏色，待川普演講結束後，當眾撕掉川普的講稿備份文件，事後更回應記者自己已經相當客氣了，因為川普的國情咨文演講「全是謊言、沒有一頁是真話」；近來俄烏戰爭下，裴洛西也不畏戰火親自前往基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，成為美國訪問烏克蘭層級最高的領袖，如同對台灣民主展現表達支持般，對烏克蘭的釋出她的善意。

此外，長期關注中國人權的裴洛西也在1991年造訪中國，當時她因為在北京天安門廣場支持民主改革派，遭中共驅逐出境；1993年開始便以人權迫害為由，反對中國申辦奧運，直到2008年北京奧運時，她極力呼籲時任美國總統小布希（George W Bush）時任美國總統小布希（George W Bush）對開幕式進行抵制；2019年反送中事件時，更公開表達支持香港民主運動，譴責北京政府對香港運動的暴行與對新疆維族的種族滅絕；更以此在2022年北京冬奧上以「外交杯葛」的形式呼籲國際抵制中國政府。

▲1991年，裴洛西（中間）曾與2位同僚在訪問中國期間，跑到天安門廣場，獻花、拉布條抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲1991年，裴洛西（中間）曾與2位同僚在訪問中國期間，跑到天安門廣場，獻花、拉布條抗議。（圖／美聯社／達志影像）
如今裴洛西終於抵達台灣，不僅向外界宣示不會背棄對台灣的承諾，她也強調，美台團結非常重要，下午更造抵達位於新北的「國家人權博物館」造訪白色恐怖景美紀念園區，與台灣非政府組織工作者李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基、中國民運人士吾爾開希等人會面，表達對於中港台人權議題的關注。

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）3日上午10時30分在總統府接受總統蔡英文（右）授勳後，與蔡總統閉門會談約1小時。（圖／總統府提供）
▲美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）3日上午10時30分在總統府接受總統蔡英文（右）授勳後，與蔡總統閉門會談約1小時。（圖／總統府提供）

 

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