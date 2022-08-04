「紅、黃」西瓜大不同！美女營養師：這款降血壓又消水腫
炎炎夏日，除了喝飲料、吃冰棒消暑以外，香甜可口的西瓜也是不少民眾的最愛；那麼說到西瓜，你比較喜歡吃紅肉西瓜還是黃肉呢？美女營養師高敏敏就透露紅肉跟黃肉西瓜「各有好處和功效」，其中吃這款能顧眼、降血壓，快揪家人朋友一起來看看吧！
營養師高敏敏分享紅黃西瓜的營養數據，「紅西瓜」，熱量 32kcal；C/P/F為8/0.8/0.1g；膳食纖維0.3g；鉀121mg；鋅0.2mg；維生素A 687I.U.；β-胡蘿蔔素412μg；維生素C 6.8mg；瓜胺酸少。而「黃西瓜」熱量則是29kcal；C/P/F為7.3/0.7/0.1g；膳食纖維0.3g；鉀99mg；鋅0.3mg；維生素A 1mg；β-胡蘿蔔素1μg；維生素C 5.4mg；瓜胺酸多，以上數據為每100g之熱量數值。
高敏敏接著解釋「紅肉跟黃肉西瓜的好處與功效」，第一「西瓜含水量高，幫助清涼、解渴、消暑」、第二「紅肉西瓜富含維生素A、β-胡蘿蔔素，可以保護眼睛及黏膜健康、使肌膚水潤」、第三「礦物質鉀幫助預防心血管疾病，降血壓、消水腫」、第四「豐富維生素C豐富可以幫助身體對抗壓力、抗氧化、養顏美容，想增強免疫力絕對少不了它」。
第五「黃肉西瓜的瓜胺酸在體內能夠轉換成男士們最愛的精胺酸，可以幫助血管放鬆、舒緩疲勞跟緊張情緒，熱量也比紅肉稍低一些」，不過她也提醒，「份量很重要」，切一切放碗裡，8分滿就是一份水果了（約＝60大卡，一天最多3份），千萬別抱著一整顆西瓜挖著吃，會使血糖超標、脂肪囤積，反而不健康，「建議是吃一份就好，剩下扣打吃其他水果，均衡攝取各種植化素」，另外，她也提醒「腸胃敏感者、血糖控制者、減肥的朋友」更要注意份量控制。（編輯：郭佩蓉）
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