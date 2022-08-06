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睽違18年再迎國慶煙火　翁章梁：不能再用舊觀念看嘉義縣

▲翁章梁說，現在最重要的工作，就是帶領嘉義縣政府，走出一條能讓嘉義茁壯自立的改革路。（圖／民進黨提供）
▲翁章梁說，現在最重要的工作，就是帶領嘉義縣政府，走出一條能讓嘉義茁壯自立的改革路。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-06 12:11:50

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」再釋出嘉義縣長翁章梁的專訪，睽違18年，今年的國慶煙火將重回嘉義，在故宮南院施放，翁章梁表示，今年嘉義會帶給大家精彩的煙火秀，將會以故宮南院作為煙火施放的舞台，除了煙火之外，還有全民運動會和農業機械展，歡迎大家10月到嘉義旅行。

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曾是野百合世代的一員，翁章梁表示，參加野百合學運從此改變自己的命運，翁章梁認為，參與學運累積的經驗，對他後來進入政治工作，擔任部會首長、縣長至今仍受用。翁章梁表示，當年滿腔熱血的想要改變這個世界，後來因而踏入了政壇，連自己的人生軌跡也都跟著改變。

今年拿下雜誌評鑑五星縣長的殊榮，翁章梁坦言，要一開始就做出成績是有困難的，自己作為地方首長，最重要的是和市府團隊能有互信的基礎，才能夠發揮好政府的功能，翁章梁認為，信任度，是政府能否順利運作的關鍵。

睽違18年，今年的國慶煙火將在嘉義登場，翁章梁表示，今年國慶煙火，將會以故宮南院作為煙火施放的舞台，會讓大家看到「農工大縣，正在實現」的嘉義新風貌，翁章梁也預告，10月的嘉義不只會有國慶煙火，同時還有全民運動會和農業機械展，歡迎大家10月一起到嘉義旅行。

日前總統蔡英文赴嘉義縣視察中科民雄航太園區，承諾嘉義將成為全國無人機發展最完整的聚落，翁章梁表示，嘉義目前已經有10家無人機業者進駐，嘉義未來將是亞洲無人機產業研發的重要基地，年底的國慶煙火，也將會有精彩的無人機高空秀。

另外，也有許多知名的電影在嘉義拍攝，翁章梁表示，自己剛上任時，就委託縣政府整理了「嘉義電影場景事件簿」，將嘉義縣內的各式場景統整成冊，提供給想在嘉義拍電影的團隊參考。翁章梁認為，嘉義有山也有海，還有各式各樣的場景，政府主動出擊，是希望能透過「嘉義電影場景事件簿」讓更多人到嘉義取景，也能透過影視產業的加持，替嘉義特色行銷。

「不能再用過去的觀念，因為嘉義已經不一樣了」，翁章梁表示，嘉義縣在過去3年，正朝向農工大縣的方向邁進，包括科學園區、民雄航太園區等產業逐步到位，現在最重要的工作，就是帶領嘉義縣政府，走出一條能讓嘉義茁壯自立的改革路。

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