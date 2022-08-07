高雄醋男積怨已久！持牛排刀砍情敵被反擊 2人濺血送醫
高雄市一名謝姓男子，疑似因懷疑廖姓女友和另名闕姓男子有曖昧，6日晚間9時許，見闕男又上門找女友聊天，兩人一言不合爆發口角，謝男竟直接拿起牛排刀往闕男左臂劃去，闕也不甘示弱反擊，廖男被推倒在地、頭部被撞傷濺血，廖女見狀趕緊通報119將兩人送醫，所幸均無生命危險，雙人責任歸屬還有待後續調查釐清。
據了解，30歲的謝姓男子和26歲的廖姓女友，同住在高雄柴山一帶地區，謝男認為雙方都認識52歲的闕姓男子，近來時常找廖女聊天，懷疑兩人之間有曖昧情愫而醋勁大發，在6日晚間，又見闕男來找女友，累積已久的不滿情緒爆發，遂拿起餐桌上的牛排刀，往闕男左手臂劃去，謝男也在推擠衝突中，被闕男推倒導致頭部受創。
在房內的廖女聽見外面爭吵聲出來查看，驚見兩人受傷，因此緊急撥打119求救，救護員到場後，簡單為受傷2人包紮後再送醫治療，所幸2人均無生命危險，但詳細案發過程和責任歸屬，還有待警方後續調查釐清。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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