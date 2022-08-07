輔導長一句「沒救了」！二兵暴走動手要揍人 下場出爐慘
成功嶺陸軍104旅一位21歲黃姓二兵，今年初因上莒光課時不守規定，林姓輔導長糾正無效後，請班長將黃男帶離，而輔導長脫口一句「沒救了，無法溝通」讓黃男聽到後當場暴走，衝上去要動手毆打輔導長。幸好班長在旁立即將黃男壓制，才讓場面沒有失控。黃男被憲兵隊移送法辦，台中地方法院日前宣判，黃男遭處6個月有期徒刑，全案仍可上訴。
據了解，黃男今年1月27日在連集合場上莒光課時，因未遵守規定遭林姓輔導長糾正，兩人發生口角爭吵。雙方溝通無效，林姓輔導長於是請班長將黃男帶離現場，並在過程中對班長說了句「沒救了，無法溝通」。
不料黃男聽到後情緒失控，竟衝向林姓輔導長作勢要揮拳攻擊，幸好班長在一旁立即將黃男壓制在地，才沒讓他施暴得逞。黃男被憲兵隊移送法辦，檢方認定黃男行為涉犯《刑法》恐嚇危害安全罪、《陸海空軍刑法》對長官施強暴未遂罪，向法院聲請簡易判決處刑。
而台中地方法院判決表示，黃男於犯案時為軍人身份，本應重法守紀，但卻因一時情緒就企圖對長官施暴，影響軍隊紀律，考量到黃男事後坦承犯行，態度尚可，依對長官施強暴未遂罪判刑6個月，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）