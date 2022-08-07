中國軍演繼續　外交部：嚴厲譴責！嚴正要求停止無理行為

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外交部嚴正要求中國政府立即停止升高緊張情勢，以及危害區域甚至全球共同福祉的無理脫序行為。
外交部表示，國際社會值此嚴峻時刻連日為台灣發出正義之聲，並以訪台展現最強力支持，外交部誠摯感謝。例如日本首相岸田文雄與聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）舉行會談時，就對中國行徑強烈譴責。
澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）接受專訪時期盼區域和平安全，不願台海現狀被改變；美國務卿布林肯（Antony Blinken）在與菲律賓外長線上聯合記者會重申維持台海和平穩定至為重要；加拿大國防部長安南德（Anita Anand）也表示中國在台灣周邊海域的演習是不必要的升級行動，破壞區域穩定。
外交部表示，立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）也不畏中國壓力，率團訪台深化兩國實質交流，持續強化民主團結與韌性。
外交部強調，在台灣近日持續遭受中國軍事恫嚇之際，友邦及許多理念相近及友好國家的各界友人持續挺身而出，以各種方式聲援台灣，對台灣意義重大。面對中國無端軍事恫嚇，台灣絕不會畏懼退縮，會堅定捍衛主權與國家安全，更積極連結世界，守護普世價值。
外交部也呼籲國際社會譴責中國無理軍事挑釁，片面破壞台海現狀，挑戰區域安全秩序，籲請世界各國和民主台灣並肩遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，並捍衛印太區域的自由開放。（編輯：翟思嘉）1110807