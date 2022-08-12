COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

潘瑋柏瘦快20kg！「不敗減肥法」曝5重點　營養師也激推

▲男星潘瑋柏一直以來就被笑稱「伸縮自如」，因易胖體質十分困擾。（圖／愛奇藝台灣站提供）
▲男星潘瑋柏一直以來就被笑稱「伸縮自如」，因易胖體質十分困擾。（圖／愛奇藝台灣站提供）

編輯中心/綜合報導

2022-08-12 07:31:54

男星潘瑋柏一直以來就被笑稱「伸縮自如」，因易胖體質十分困擾，而他日前才曬出減肥20公斤的對比照，讓大批網友驚呆，對此美女營養師高敏敏就透露，潘瑋柏的不敗減重法「不餓就停、飯後不坐」確實有用，落實「管住嘴」的最高境界，建議大家若想瘦身也可參考。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲潘瑋柏5月時體重93公斤，讓粉絲非常訝異！（圖／潘瑋柏微博）
▲潘瑋柏5月時體重93公斤，讓粉絲非常訝異！（圖／潘瑋柏微博）
▲潘瑋柏曬出4天瘦4.6公斤的成果照。（圖／翻攝潘瑋柏IG）
▲潘瑋柏曬出4天瘦4.6公斤的成果照。（圖／翻攝潘瑋柏IG）
高敏敏分享，潘瑋柏的瘦身法「不餓就停、飯後不坐」有5重點：  

1.餐前喝100CC的水、每天至少喝2000CC 
餐前喝水可以有效控制食量 讓飽食中樞有飽脹感 
同時也能沖淡過濃的胃酸 減緩食物消化速度 
 
2.每周3次運動鍛鍊 
每次至少1.5小時的健身房魔鬼運動 
 
3.少吃精緻澱粉、多吃蔬菜 
膳食纖維幫助墊胃促代謝 澱粉跟油可少吃不能無 
 
4.用餐時「不餓就停」 
管住嘴 讓自己絕不多吃 
 
5.飯後30分鐘內不可坐著 
飯後走路可降血糖、消耗熱量、助消化 

▲（圖／營養師高敏敏授權提供）
▲高敏敏分享，潘瑋柏的瘦身法「不餓就停、飯後不坐」有5重點。（圖／營養師高敏敏授權提供）
至於在執行不敗減重法時，高敏敏表示如果真的感到飢餓，可以多喝水，提高喝水量可以避免飢餓感或是攝取適量黑咖啡，能促進新陳代謝，幫助燃燒脂肪、抗氧化，也可以吃低GI、高飽足感的水果，像是蓮霧、蘋果、火龍果、芭樂都很不錯，若是真的餓了就吃盤菜，蔬菜熱量低、富含膳食纖維，多多益善。 

高敏敏也提醒，在努力減緩橫向發展之餘展之餘，也必須清楚了解自己適不適合各種飲食法、斷食法，建議有以下4種症狀的人 不要隨意嘗試，包含「高血糖/糖尿病患者：易血糖過低、暈眩」、「懷孕/哺乳媽：需要充足營養 宜少量多餐、不適合空腹太久」、「飲食失調疾病者：暴食症、厭食症患者首重先恢復正常飲食」、「青少年/成長中孩童：此時期需要充足均衡的能量營養」。（編輯：賴禹妡） 
 
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】     

中元普渡「供桌零食」熱量一覽！這罐奪冠軍　竟打敗可樂

日本「飯麵雙澱粉」卻吃不胖？必瘦關鍵曝　網：真的有差

自製三角飯糰！拆法神複製海苔不受潮　日本瘦身網紅也瘋

愛莉莎莎狂減9公斤「10年來最瘦」！曝秘訣：還吃比較多

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀