潘瑋柏瘦快20kg！「不敗減肥法」曝5重點　營養師也激推

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1.餐前喝100CC的水、每天至少喝2000CC
餐前喝水可以有效控制食量 讓飽食中樞有飽脹感
同時也能沖淡過濃的胃酸 減緩食物消化速度
2.每周3次運動鍛鍊
每次至少1.5小時的健身房魔鬼運動
3.少吃精緻澱粉、多吃蔬菜
膳食纖維幫助墊胃促代謝 澱粉跟油可少吃不能無
4.用餐時「不餓就停」
管住嘴 讓自己絕不多吃
5.飯後30分鐘內不可坐著
飯後走路可降血糖、消耗熱量、助消化
至於在執行不敗減重法時，高敏敏表示如果真的感到飢餓，可以多喝水，提高喝水量可以避免飢餓感或是攝取適量黑咖啡，能促進新陳代謝，幫助燃燒脂肪、抗氧化，也可以吃低GI、高飽足感的水果，像是蓮霧、蘋果、火龍果、芭樂都很不錯，若是真的餓了就吃盤菜，蔬菜熱量低、富含膳食纖維，多多益善。
高敏敏也提醒，在努力減緩橫向發展之餘展之餘，也必須清楚了解自己適不適合各種飲食法、斷食法，建議有以下4種症狀的人 不要隨意嘗試，包含「高血糖/糖尿病患者：易血糖過低、暈眩」、「懷孕/哺乳媽：需要充足營養 宜少量多餐、不適合空腹太久」、「飲食失調疾病者：暴食症、厭食症患者首重先恢復正常飲食」、「青少年/成長中孩童：此時期需要充足均衡的能量營養」。（編輯：賴禹妡）
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