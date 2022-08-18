全民阻詐！攔截1人發2萬　台南祭新策盼降低海外詐騙

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黃偉哲同時祭出獎金號召台南旅行業者加入攔截，他表示，這些被招募者多數透過旅行業者購買機票，只要旅行業者通報可疑機票購買，例如「只買單程票」、「代辦介於16歲到30歲護照」、「無工作者」、「不知為何出國者」等情形，讓警方在出發前成功攔截，每成功攔截1名受害者，市府就提供新台幣2萬元獎金，如果是攔截團體，獎金可按照攔截人數累加。
此外，台南市警局也依近期國人出境柬埔寨名單（台南市372人），逐一查訪，若遇有家人反映失聯或有其他可疑跡象，立刻聯繫釐清，如果確定是求職詐騙案件，將透過官方及民間等極力搶救。
黃偉哲說，這些案件的「被招募者」，無論是自願到海外參與犯罪集團，或是被誘騙，對台灣整體治安、詐騙防治、人身及資訊安全等，都是嚴重挑戰。
台南市政府發布新聞稿指出，台南市民近期被詐騙至柬埔寨等地、疑似遭人口販運案件，今年7月10日至8月17日，警方共受理33件33人，迄今已有3人救援返台，專案小組全力偵辦中。
警方表示，詐騙或人蛇集團透過遠超過普通薪資的待遇，誘使被害人以為是「上天給的機會」，但在面對如此高薪，卻是學歷不拘、無經驗也可的情況下，民眾應保持警覺，避免上當受騙。（編輯：黃世雅）1110818