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TAIWAN PLUS生活節9月登場　文總率70組台灣品牌前進東京

▲文總今（18）日舉辦「TAIWAN PLUS啟動記者會」，宣布將帶領逾70組台灣品牌團隊前進東京。（圖／文化總會提供）
▲文總今（18）日舉辦「TAIWAN PLUS啟動記者會」，宣布將帶領逾70組台灣品牌團隊前進東京。（圖／文化總會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-18 16:37:57

文化總會今年9月將前進東京，舉行睽違3年的「TAIWAN PLUS」生活節，主題為「台灣吉日」。文總今（18）日舉辦啟動記者會，宣布今年生活節將匯集流行音樂、傳統藝術、文化展演、地方政府、文創設計與農業等產業，逾70組台灣品牌與團隊共同前進東京，創下2018年開辦以來最大規模，要把最新、最能代表台灣的品牌及文化體驗，帶到日本，為台日疫後交流展望新局。

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文化總會自2017年起推動國際交流，盼讓世界透過文化看見台灣，其中以日本為樞紐，曾2度在東京上野公園舉行TAIWAN PLUS生活節，近年受疫情阻隔，直到今年確定重啟TAIWAN PLUS計畫，將在日本時間9月17、18日上午11點至18點，於東京都上野恩賜公園噴水池廣場舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，並於東京的誠品生活日本橋拓展雙主場。

文總指出，本次活動以「台灣吉日」為主題，恰與日本曆法象徵好預兆的「大安吉日」讀音相似，除吸引日客來台旅遊，也祈福台日人民平順安康；主視覺邀請到設計師方序中操刀，將「吉」定調為可愛招福貓，在日本文化中，舉右手是招財貓、左手是招福貓，這次的招福貓更加入鳳梨、小籠包、機車、平安符、紅綠燈小綠人等台灣元素。

文總副會長鄭麗君致詞時表示，過去2年多的疫情，導致實體活動無法舉辦，但台日從政府到民間，成為有愛的鄰居，如今總算能恢復實體交流，「台灣吉日」象徵好預兆，也是對台日人民的祝福，盼透過這個活動，讓彼此期待疫後友好的情誼，一起迎向台灣吉日、迎向大安吉日。

日台交流協會副代表橫地晃全程用台語致詞，他說，日台之間的往來雖然受疫情影響，但這段時間互相扶持、逗陣打拚，日本的哈台族很期待Taiwan Plus回來，也很期待台灣的水果到日本來；台灣的朋友雖然難以到東京參加活動，但可以在本周六於凱道舉辦的日台水果夏祭，品嚐到日本直送的好滋味。

主導音樂策展的高雄流行音樂中心執行長李欣芸宣布，本次將赴東京參與演出的卡司，包括滅火器Fire EX.、客語金曲歌王羅文裕、金曲原住民歌手舒米恩Suming、創作女聲吳汶芳、民謠創作才子黃玠、入圍金曲獎最佳原住民語歌手獎的舞思愛、3度入圍金曲獎最佳客語歌手的米莎、以及在高流音樂比賽「樂團興奮波」總冠軍新生代樂團─吾橋有水等；音樂展演主題為「台灣自由式」，把台灣因自由而孕育超越族群、性別的多元音樂文化與世界分享。

文總指出，本次市集策展─初耳 / hatsumimi，精選逾60個台灣品牌，橫跨飲食、寢具、文創、農產等領域，名單將陸續公布；此次特別策劃旅日的台灣藝術創作者，將共創出台灣夜市的地貌，讓日本朋友在東京感受台灣魅力；高雄市、台南市、台北市、桃園市政府及世界客家博覽會、台灣啤酒等單位也會參與，連江縣政府將帶來與文總共同主辦的馬祖國際藝術島主題攤，而文總雙月刊《Fountain新活水》亦有展覽及講座，相關資訊均將陸續公布。

此外，文總在活動前期也規劃與日本知名旅宿合作，8月20日在日本橋的CITAN舉辦「始端的台灣日和」活動，推出限定台味下酒料理，用台灣啤酒搭配台灣龍膽石斑魚下酒小品；9月規畫在東京蔵前Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE限期舉辦台日品牌串連活動。

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