竹縣民進黨齊聚誓師 縣長參選人周江杰：翻轉新竹縣

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民進黨不分區立委邱泰源也到場為周江杰等參選人加油打氣，他表示，民進黨在新竹縣推薦的都是有能力、會做事的好人才，懇請鄉親給他們機會為大家服務，他在立法院持續的全力配合他們，為新竹縣爭取更多建設。
周江杰致詞時表示，要將心中所有的新竹縣施政藍圖具體化，讓民眾能夠知道。這次民進黨在新竹縣提名了18名候選人，是黨內有史以來提名最多的一次，別具意義的、最有機會、最有能量翻轉新竹縣的一次選舉。特別是近兩年來，全球因為疫情肆虐，導致國際產業鏈的重組，新竹是全球半導體產業鏈的前沿，不論是在經濟或是政治層面，都扮演著舉足輕重的角色。
周江杰也說：生活在新竹縣的人們，對於地方的生活環境都有更高的期待。像是城鄉之間的交通問題能夠解決，讓新竹縣民都能夠住在一個安適、舒服的環境，讓孩子能夠有更好的教育品質，讓青年朋友有機會能夠返鄉追尋夢想，從事地方創生的工作，讓我們的故鄉可以變得更好，這也和2022年民進黨提出的「顧家鄉、拚未來」的目標一樣！
周江杰也說：林智堅市長及柯建銘總召提出的「大新竹合併」政見，這些是為了要解決新竹縣政府在治理量能上的不足，不論是在公務人員的編制、公務機關組織的再造，還有相關預算的提升，都應該能夠跟其他直轄市政府一樣，能夠提升治理的量能。他認為：新竹縣和新竹市應該要共同思考一個更大的施政藍圖，因為整體的規劃發展，對於在大新竹地區工作、生活的民眾來說，是相當重要的，這才能解決鄉親在生活上碰到的種種難題。
江杰還提到：昨天碰到楊文科縣長，對於他所提出的政見，都有更多更務實、更前瞻的作法，要請縣長準備接招，針對新竹縣13鄉鎮，他也會提出更多能夠改善人民生活環境的政策，讓每一位新竹縣民都能照顧到，這才是新竹縣政府應該要花心思努力做的事情。最後他拜託所有議員及代表參選人能夠跟著他一起，在這樣的施政藍圖下，共同實現理想，讓新竹縣可以更好。