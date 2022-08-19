中日國安高層會談　可能為安排中日領袖峰會探路

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報導說，一般認為，中日兩國政府正在探索安排習近平與岸田於出席11月15、16日在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）領袖峰會期間舉行雙邊會談。
若能實現中日領袖面對面會談，將是日本前首相安倍晉三2019年12月訪問中國以來，中日領袖首度面對面會談。
秋葉與楊潔篪昨天的會談包括晚餐在內，時間約7個小時。日本政府相關人士表示，對於共軍在台灣周邊進行軍事演習時有5枚彈道飛彈落在日本專屬經濟海域（EEZ）一事，秋葉當著楊潔篪的面表達抗議，強調這是攸關日本的安全保障與人民安全的重大問題。
去年10月岸田內閣上台後不久，岸田與習近平舉行電話會談時，兩人都同意要努力促使中日兩國關係穩定化，並且要保持互動溝通。
報導說，有關台灣海峽情勢等，目前中日關係惡化。為了反制本月2日美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國8月4日起在台灣周邊實施軍事演習，4日中日外相原本預定舉行會談，但中方臨時取消。此外，中國公務船頻頻出現在釣魚台群島（日本稱尖閣諸島）周邊海域，日本認為領海頻遭入侵。
不過，岸田對於與習近平舉行領袖會談一事展現積極態度。岸田本月10日在記者會上表示，此時好好的溝通是最重要的，與中方的對話大門隨時是敞開著的。（編輯：楊昭彥）1110819