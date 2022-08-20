《綜藝3國智》淘汰賽玩出火氣　王少偉氣急爆料

台視週六外景實境競賽節目《綜藝3國智》本週六（8月20日）邀請小優、朵拉、徐謀俊及芳芸來到節目中。本週同樣進行殘酷的留校察看，沒想到卻讓主持群產生怨氣。因為節目在最後安排了頂級行程，但只有限額八名，本集共有11人。小優在開場比賽已遭除名，接下來的關卡中分作兩隊PK，並要再踢掉兩個人。王少偉這隊進入投票淘汰環節，等待投票過程中，哈小遠、李易等人都忐忑不安，而王少偉則指著鯰魚哥的鼻子表示：「你完蛋了！」原來是王少偉回家看了播出，發現鯰魚哥在之前偷偷投他，王少偉氣呼呼表示：「說什麼我沒有去小巨蛋，是因為我人不好相處。你要不要跟大家講一下，你沒錢的時候，是誰借你錢的啊！股票賠錢賠多少?還跟我調錢。」李易聽了大驚問：「這可以講嗎？」而王少偉話匣子一開，跟本停不住，接著爆料：「有什麼好不能講，本來說好6、7月要還錢，現在都8月了，一聲都不吭！」鯰魚哥則著急的表示：「吼！這件事我還沒公開耶！」
大家企圖轉移話題，讓節目繼續進行，風田前面幾集運氣不佳，也是提早遭淘汰的倒楣鬼，被大家戲稱為「一集哥」更有人笑說：「該不會這次又要淘汰風田了吧！」風田直接嘶吼：「不要啦！我已經一個月沒出現了，4集耶！」但王少偉此時似乎突然想起，還有人沒被他碎碎念，直指另一隊的徐謀俊及芳芸：「你們兩個新人，要想一下今天早上是誰在罩你們的喔！」張立東在一旁看好戲，笑說：「現在情況簡直是分手擂台，很少看到在投開票所，看到候選人跟選民有紛爭。」眼見情況愈發不可收拾，張立東立刻表示：「我先開一張票，如果上面不是你的名字，可以先安靜一下嗎？」更多精彩內容敬請鎖定本週六8月20日晚間8點台視《綜藝3國智》。（編輯：楊穎軒）