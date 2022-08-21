星巴克外送有好康！那堤、美式買1送1 星冰樂第2杯半價
星巴克限時外送優惠曝光！於foodomo外送平台祭出「那堤、美式買1送1」、「星冰樂第2杯半價」等優惠；foodpanda則有「指定飲品2杯6折」；還有門市「Nitro系列飲品 夏日限定價」活動。而手搖飲Mr.Wish鮮果茶玩家也與「你訂」線上點餐平台聯合推出夏日手搖祭，「指定品項第2杯0元」，超過15款手搖飲買1送1。
外送平台「foodomo」即日起至9/9，每週三、四、五推出星巴克「那堤、美式買1送1」指定飲品優惠，點購2杯特大杯相同風味／冰熱的「那堤」或「美式咖啡」，其中1杯由星巴克招待；即日起至8/23，還有「特大杯熱／冰燕麥奶那堤、特大杯巧克力可可碎片星冰樂」第2杯半價，至少一次省80元。
而「foodpanda」熊貓外送即日起至8/30，則有「指定飲品2杯6折」優惠，購買「特大杯冰／熱那堤、特大杯摩卡可可碎片星冰樂」，可享2杯6折優惠。特大杯那堤原價2杯300元，現在只要180元，換算下來1杯只要90元。
星巴克即日起至9/13於部分門市還推出「Nitro系列飲品 夏日限定價」活動，點購指定氮氣冷萃咖啡飲品，即可享夏日限定優惠價，經典特調氮氣冷萃咖啡，中杯特價155元（原價175元）／大杯特價175元（原價195元）；鹹焦糖風味綿雲氮氣冷萃咖啡與松露巧克力風味氮氣冷萃咖啡，中杯145元（原價165元）／大杯165元（原價185元）；氮氣冷萃咖啡，中杯130元（原價150元）／大杯150元（原價170元）。
另外，手搖飲Mr.Wish鮮果茶玩家也與「你訂」線上點餐平台聯合推出夏日手搖祭，即日起至8/26「指定品項第2杯0元」，提供超人氣手搖飲百香QQ水果茶、紅心芭樂檸檬、光果茶等「15款人氣飲品買1送1」外帶自取。