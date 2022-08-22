與空姐妻簽「偷吃切結書」自清！機師尪仍出軌 下場慘了
桃園一位郭姓機師與游姓空姐在2007年結婚，兩人婚後育有兩位子女，空中相戀結為連理本是一樁美談，不料郭男2017年外遇另位空姐被游女抓包，憤而對兩人提告。結果游女與郭男達成和解，但要郭男簽下切結書承諾不再外遇。然而，郭男本性難移再度偷吃被抓包，再度被告上法院，法官判郭男須賠償妻子400萬元，全案仍可上訴。
據了解，郭男在2017年開始與同事莊姓女空姐發生曖昧，多次單獨出遊還上汽車旅館，游女知情後對兩人提告妨礙家庭，莊女遭判賠50萬確定，但郭男則和游女達成和解，兩人言歸於好，但游女要求郭男簽下切結書承諾不再外遇，否則就要賠償500萬精神撫慰金，郭男也欣然應允簽字。
沒想到，白紙黑字的切結書關不住老公的心，郭男與莊女仍然藕斷絲連、餘情未消，兩人的感情根本沒有斬斷。郭男還不小心把要傳給莊女的簡訊傳給游女，游女氣得找來徵信社蒐證，拍下兩人多次出遊、牽手的證據，於是再次對兩人提告。
郭男辯稱夫妻在2017年後就感情不睦，莊女則稱自己被瞞在鼓裡，以為他們早已離婚。不過法院認定兩人持續婚外情的事實明確，判決郭男須賠妻子400萬，莊女須賠100萬，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）