民眾黨參選人露奶賣辣腿紅到對岸！黨主席柯文哲說話了
民眾黨桃園市平區鎮區市議員參選人曾姸潔利用影音平台，分享「擺拍教學」，由於火辣的身材被封為「平鎮林志玲」，瞬間紅到對岸中國，但也遭質疑「物化女性」。對此，民眾黨主席柯文哲今（27）日表示，有跟她說不要反差弄得這麼大。
柯文哲今日擔任「2022北市城市博覽會」導覽員，媒體聯訪時詢問曾妍潔大膽透過擺拍教學吸引選民目光，甚至紅到中國，柯文哲表示，她其實是台大環工所的博士，有跟她講不要反差弄得這麼大，「不過這樣啦，我常說政治也有它世俗的一面，英文叫catch the eyeball，就是要引人注意，其實她是台大環工所的博士」。
民眾黨桃園市議員參選人曾妍潔先前在Tiktok上PO出「擺拍教學」影片，她身穿白襯衫、緊身短褲，露出火辣身材，瞬間爆紅。藝人黃安發文表示支持，引起中國網友討論，但也有不少人痛批「賣肉」。
曾姸潔在臉書表示，她是一名能源博士，曾在國立大學任教，後來高考二級，進入桃園市府成為專業的建築執照審查人員，無論是學者還是建築人，本來就會有自己的個性，只要是對的事情，不按牌理出牌，也不會太奇怪。
曾姸潔身高177公分，在民眾黨內有「平鎮林志玲」之稱的，當過業餘模特兒、車展皇后，曾在臉書透露外婆是荷蘭混血兒，所以身形比較「大隻」，外號叫「大姸」。