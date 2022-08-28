泳渡澎湖灣20周年　1200名泳者下水創下90%完成率

泳渡澎湖灣舉辦第20年，累計超過2萬名泳者，在世界級最美海灣的澎湖完成挑戰體驗，本屆報名人數更是突破1200名創下歷史新高。泳渡澎湖灣從2020~2021年因受疫情影響而停辦，2022年在大家引頸期盼下，報名速度及人數都創下新高，28日在天公作美下，各組總計完成率高達90%，讓所有參加者大喊游的很過癮相約明年再來挑戰。
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今年5千公尺挑戰戰況激烈，第一名Brett Coetzee美語老師以1小時44分18秒完賽，Brett Coetzee已經來台工作20年，今年是第二次來澎湖參加泳渡，上次2019年挑戰五千公尺是以第二名成績完賽，今年非常開心突破自己成功拿下第一，賽後採訪說道『澎湖的海景真的太美，每年都會來澎湖度假，每次來都有不同的感受，他會再持續帶著喜愛台灣喜愛澎湖的心持續每年參賽，明年目標就是連霸挑戰』。
第二名是我們的活動大使三鐵國手張綺文，今日首次挑戰泳渡澎湖灣5千公尺完賽後直說這趟真的非常值得，游到彩虹橋下時還看到大片的珊瑚礁與魚群，真的美不勝收而且游的非常盡興，並也承諾明年要繼續來挑戰，而且要帶著鐵人私塾所有教練一起來挑戰澎湖最美海灣，且綺文大使挑戰完5千公尺後直衝挑戰50米闖關賽，成功挑戰拿下闖關賽第三名，完全沒有剛挑戰完5千公尺的勞累，非常開心可以帶走今年最大贊助商黑妞黑糖糕1千塊消費券！
而今年參加者年紀最小僅有七歲的西溪國小泳隊陳棋薇，報名500公尺成功以00:18:5完賽，非常開心姐妹們一同完成挑戰，有最小當然也有最勇，今年已經83歲洪鐵男絕對是泳渡澎湖灣忠實泳者，從第一年開始到第20屆從來沒有缺席，每年都在突破前一年的速度真不愧是最勇泳者，賽後採訪說道今年的海況非常好，大家都游的非常盡興，未來會再持續推廣澎湖泳渡，持續再參賽。
除了28日泳渡重頭戲外，從8/25開始連續四天的泳渡水上嘉年華活動湧入大批遊客與參賽者們來體驗水上闖關活動，為爭取頭獎美利達自行車獎項，水上活動競爭相當激烈，一度有四名挑戰者秒數相同，就在最後時刻來自澎湖本地的音速小子現身，跑出17秒的好成績成功拿走本屆闖關最大獎，而二、三名也開心的拿走由澎湖在地美食業者贊助的緝馬灣花枝丸兩千消費券及黑妞黑糖糕一千元消費券。