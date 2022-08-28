泳渡澎湖灣20周年　1200名泳者下水創下90%完成率

泳渡澎湖灣舉辦第20年，累計超過2萬名泳者，在世界級最美海灣的澎湖完成挑戰體驗，本屆報名人數更是突破1200名創下歷史新高。泳渡澎湖灣從2020~2021年因受疫情影響而停辦，2022年在大家引頸期盼下，報名速度及人數都創下新高，28日在天公作美下，各組總計完成率高達90%，讓所有參加者大喊游的很過癮相約明年再來挑戰。





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