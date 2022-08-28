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羽球／在日本雪恥奪冠　山口茜直言對「這件事」特別感動

▲山口茜世錦賽奪金。（圖／美聯社／達志影像）
▲山口茜世錦賽奪金。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-08-28 20:24:54

2022年世錦賽女單決賽，衛冕者山口茜在家鄉日本成功以21:12、10:21、21:14擊退中國大陸好手陳雨菲，完成2連霸。賽後受訪時，她也很開心能時隔一年再奪世界冠軍。

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生涯交手兩人各有勝負，山口茜以3勝2敗佔優，而且最近3次交手都是由他取勝。而此役開打之後，兩人也的確有來有往，山口茜在比賽中段幾次由守轉攻成功得分，將分數慢慢拉開，先以21:12先下一城。

次局輪到陳雨菲反擊，她在一開始就主導了比賽節奏，很快以21:10的巨大差距扳回一城；決勝局山口茜打出8:1的開局，但陳雨菲及時止血，咬住比分沒有被拉開，並一度追到只落後4分；不過，衛冕者最終頂住壓力，持續拉吊、等待對手突擊的失誤，取得了8個賽點，並在第3個拿了下來，拿下比賽勝利。

賽後受訪時，山口茜談到自己在決勝局強勢的表現，她說「我很高興我在最後一局重回正軌，並堅持了下來。很開心能在日本舉辦的世界錦標賽上取得最好的成績。」

去年夏天的東京奧運會上，山口茜繼里約奧運後，連續第2屆賽會止步八強。隔了一年，世錦賽又在日本舉辦，讓她有一雪前恥的機會，這位日本名將也順利完成任務，「與其說是為奧運洗刷恥辱，我想每一場比賽就是全新的開始。這場很難打，但我能夠在有點緊張的時候去享受比賽。」

不同於東奧因疫情而沒有球迷，山口茜這次在現場觀眾的加油聲下奪冠，相當有感觸，「有件事真的讓我很感動。球迷的加油聲對我來說是力量的源泉。當比賽結束時，我看向觀眾席，真的很感動、很高興。」

日本公開賽將接續於30日開始，這位25歲的日本一姐，也將目光投向了新目標，「我想在身體和精神上做好準備，以便在日本公開賽上再次發揮出色。」

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