羽球／在日本雪恥奪冠　山口茜直言對「這件事」特別感動

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次局輪到陳雨菲反擊，她在一開始就主導了比賽節奏，很快以21:10的巨大差距扳回一城；決勝局山口茜打出8:1的開局，但陳雨菲及時止血，咬住比分沒有被拉開，並一度追到只落後4分；不過，衛冕者最終頂住壓力，持續拉吊、等待對手突擊的失誤，取得了8個賽點，並在第3個拿了下來，拿下比賽勝利。
賽後受訪時，山口茜談到自己在決勝局強勢的表現，她說「我很高興我在最後一局重回正軌，並堅持了下來。很開心能在日本舉辦的世界錦標賽上取得最好的成績。」
去年夏天的東京奧運會上，山口茜繼里約奧運後，連續第2屆賽會止步八強。隔了一年，世錦賽又在日本舉辦，讓她有一雪前恥的機會，這位日本名將也順利完成任務，「與其說是為奧運洗刷恥辱，我想每一場比賽就是全新的開始。這場很難打，但我能夠在有點緊張的時候去享受比賽。」
不同於東奧因疫情而沒有球迷，山口茜這次在現場觀眾的加油聲下奪冠，相當有感觸，「有件事真的讓我很感動。球迷的加油聲對我來說是力量的源泉。當比賽結束時，我看向觀眾席，真的很感動、很高興。」
日本公開賽將接續於30日開始，這位25歲的日本一姐，也將目光投向了新目標，「我想在身體和精神上做好準備，以便在日本公開賽上再次發揮出色。」