烤肉別讓油滴進炭火，小心致癌！營養師簡單４招烤肉更健康。

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曾郁芳營養師表示，烤肉之所以香，主要在於高脂動物食材的油脂滴進高溫炭火中溶解，如五花肉、牛小排、香腸、培根等。但可別為了香就這麼烤，因為這香氣當中其實容易帶有名為「多環芳香碳氫化合物」的有害物質，吸入體內容易增加罹癌風險，且也會沾黏在食物上，不知不覺吃下肚。
另一方面，上述這樣烤法也容易使食物產生另一種有害物質「丙烯醯胺」，這是烤焦的食物會發現的致癌風險，雖說近年其引發癌症的說法醫學上已有不同觀點還有待定論，但不必要的風險能減少一個是一個，建議還是避免為佳。
曾郁芳營養師建議，民眾在烤肉的時候可以用烤盤來代替鐵網，或是用鋁箔紙包覆食材隔絕食物與炭火，也可用卡式爐代替木炭，這些方法都有助避免上述問題出現，更有利避免毒害。
烤肉先吃低脂肉類更健康，熱量光是3指就差65大卡！
曾郁芳營養師表示，烤肉想吃得開心又兼顧健康，食材上也可以作些簡單的變化，像是肉類可以選里肌肉、雞腿肉、海鮮類等為主，減少五花肉、梅花肉等高脂肉類，前者約55大卡、後者約120大卡，兩種光是只有一份３指寬的份量，就相差了約65大卡相當可觀。
低脂肉類許多人也會擔心烤起來太乾、太柴，曾郁芳營養師建議，可先適量的加入鹽水或薑末、蒜末、蔥段、義式香料等辛香料進行醃製，就可以增加風味、去腥，還可以讓肉質更佳軟嫩。醬料類也建議可用辛香料自製，市售的烤肉醬則建議加水稀釋吃個味道就好。如此一來開心吃肉的同時也可以低脂、低鈉、低熱量，更有助健康。
烤肉學電視混搭蔬菜、肉類，增添樂趣、清爽又顧健康！
曾郁芳營養師也建議，可用蔬菜類增添烤肉的變化，例如原為整串都是肉的烤肉串，可以像美劇常見吃法，輪流和青椒、彩椒、菇類、蔥類串上，或是作成肉包蔥、肉包菜等串燒。也可以用萵苣、美生菜、蘿蔓葉等包住肉，就像韓劇裡常見的韓式吃法那般。如此不僅一樣可享受肉類的美味，更是一種視覺享受、增添趣味、健康加分、吃起來也減少油膩、清爽香甜！
烤肉簡單調整飲食順序，先吃肉片、蔬菜更健康！
烤肉順序上也可以下點功夫，許多民眾烤的時候，為了盡快炒熱氣氛、趕快開動，會先從培根、甜不辣、香腸等開始烤起，建議可改成從新鮮肉片加上蔬菜類開始。因為若先從香腸等食材開始，整場下來往往會吃下過多的加工食物，對健康較為不利，但若事先從新鮮肉片、蔬菜類烤起，後續再烤個地瓜、玉米等澱粉類，最後吃下加工食物的量自然也就會減少。在掌握幾項簡單的原則下，烤肉也可以吃得很健康！
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