納豆主持《3國智》6年「收攤前驚喜回歸」 花花難捨落淚
藝人納豆（林郁智）年初因腦出血動了2次引流手術，5月終於露臉報平安，雖然短期內暫時無法回歸工作崗位，不過他與許多主持搭檔的感情未曾改變。繼上次現身節目《同學來了》之後，納豆今（30）日也為了主持6年的節目《綜藝3國智》，驚喜回歸最後一集錄影現場，眾人看到後都相當感動，而談到收攤心情，花花也忍不住落淚。
今是《綜藝3國智》最後一集錄影記者會，主持群李易、王少偉、鯰魚哥、哈孝遠、威廉、張立東、花花、瑪麗、風田跟黃豪平，都親自到場，主持群不改一貫的幽默打鬧風格，王少偉表示：「這6年來心臟變得很強，成長最多是我的包容力變得更好。」張立東聽了則調侃他：「脾氣是變差了吧，第一次看到男生也有更年期。」
談到6年來的相處難免不捨，李易眼眶泛淚表示：「這是最不想參加的一場畢業典禮。」花花更是哭成淚人兒，最後掏出毛巾拭淚，原本怕水怕高的她表示，這6年來的訓練已經治好膽小病，本來還許願要挑戰高空彈跳，可惜無法如願。瑪麗則說，前一晚花花還打算要先吃鎮定劑再來錄影，就安慰她想哭很正常、想哭就哭。
威廉和黃豪平算是後期加入主持團隊，但也和大家迅速建立起深厚的友誼，威廉之前舉辦婚禮，主持群到場祝福，他形容那天就像是大家的畢業旅行，有特別交代婚攝要多拍主持群。
哈孝遠笑說6年來變化最多的是體重，而從廣播轉戰電視主持的瑪麗，稱自己這6年來越長越漂亮：「大家都劣化，再回去看第一集，尤其鯰魚哥差最多，本來在圈子沒朋友，跟大家感情真的很好，還會一起出去玩。」