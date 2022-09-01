綜藝3國智最後錄影！李易竟要「全員簽名T」背後藏洋蔥
《綜藝3國智》日前宣布結束長達6年的播映，並在8/30錄製最後一集，也讓眾多粉絲、觀眾感到不捨。而身為主持人之一的李易，昨（31）日深夜就寫下長文，親吐這6年來的經歷和改變，同時也表達對節目團隊以及各位夥伴們的感謝與不捨。
李易在IG貼出長文，「沈澱了一整天，覺得還是要寫點什麼紀錄一下現在的心情！」他感嘆，這長達六年的時間，大家也都經歷好多人生的轉變，也感謝節目團隊給他的這個機會，「因為我是一個很真的人，很多綜藝效果我實在不大會，但這個節目可以讓我不用管效果盡情的玩遊戲就好」，也讓他交到一群很可愛很幼稚的好友們，「而且你知道這群朋友會陪你很久很久」。
李易分享，從小父親就教他，「一個團隊能夠完成一件事一定是大家一起完成的」因此他也非常珍惜所有人，更在最後錄影的那天，特別帶制服去拜託每位藝人、工作人員簽名，「因為這樣我看到那件制服就會想起大家一起打拼歡樂的過程」。
最後李易不捨的再次感謝，「天下沒有不散的宴席，大家也知道努力過了，這台校車只是進場維修改裝，我相信有一天這台校車會在啟航出發將每一位好友家人們都接上車的，綜藝三國智，我們下台一鞠躬！謝謝每一位支持我們的觀眾朋友們，也謝謝我的主持家人們」。（編輯：詹鎰睿）