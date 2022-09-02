王瞳「聚會燦笑」現況曝光！謝佳見：相信會有更好的未來
艾成上月17日墜樓身亡，消息震驚各界，王瞳在淚別艾成後復工，主演戲劇《決勝的揮拍》日前剛殺青，而從劇組殺青酒的照片也能看見，她抱著程予希對鏡頭露出微笑，同劇演員謝佳見也說：「我們的相遇相信會有更好的未來」。
謝佳見上月30日在臉書和IG都PO出《決勝的揮拍》的殺青酒照，只見照片內他和王瞳、程予希、吳東諺和沈建宏笑得非常開心，謝佳見PO文說：「屬於我們5虎將的殺青酒，彷彿被解鎖了，真的好久沒這樣大吃大喝，開心暢談，高歌搖擺。 我們的相遇相信會有更好的未來，大家都先好好休息，之後再一起期待新開始吧，珍惜」。
而貼文一出，沈建宏笑回「大解鎖」；程予希則回「之後每個月固定吃」，可見五人感情真的很好。事實上，王瞳之前也曾提過「5虎將」的由來，是因五人在今年虎年的夏天遇見，但大家合作起來都一見如故，默契滿分。對她來說，殺青不是結束，而是生命中另一個章節的開始，並感謝劇組這段時間的協調和鼓勵，相當期待戲劇播出，會和家人一起觀看。
而網友看完也紛紛留言，「辛苦這麼久，終於可以放鬆好好大吃大喝了」、「珍惜擁有的一切，期待美好的將來」、「這段時間拍攝辛苦了」、「辛苦那麼久，也該好好犒賞自己」。（編輯：郭佩蓉）