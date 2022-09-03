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博物館嚴禁明火　藍智庫質疑：故宮南院只只許中央放火？

▲故宮南院座落嘉義縣後，為協助地方發展對於活動策劃與辦理不遺餘力。(圖／資料照片）
▲故宮南院座落嘉義縣後，為協助地方發展對於活動策劃與辦理不遺餘力。(圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-09-03 09:58:16

最近政府採購網中出現了「111年度南部院區國慶煙火活動場域維護及設備租賃開口勞務案」的標案，預算金額980,157元，採購單位為故宮博物院。國政基金會教文體育組召集人陳學聖認為，故宮身為國內首屈一指的博物館，卻容許院區施放煙火，還要自掏腰包維護，極不恰當，也非常危險，更有違法之虞。

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故宮訂有《國立故宮博物院災害緊急應變作業要點》，明定「本院文物庫房及相連居室一律禁止明火，院區因工程施作有使用明火必要者，應事先提出申請並獲核可後始得為之」（第20點），《故宮場地設施管理及申請使用要點》中，也全面禁止「使用明火、爆竹、瓦斯、噴灑粉塵、粉末、氫氣灌充設備或其他危險化學藥劑」（第11點）。

陳學聖提及，2018年嘉義縣舉辦台灣燈會，曾於南院外西北側施放煙火，火星疑因風勢助長，已發生過火災。2020年11月，農委會農糧署又與南院合辦「古代的禮儀與樂曲」特展，花了2700多萬元，辦了一場流水席，現場擺放許多瓦斯桶和火爐，對古物安全構成威脅，再次引起非議。

依《國立故宮博物院南部院區園區管理要點》規定，嚴禁於園區「燃放鞭炮、婚喪喜慶活動、曝曬衣物或其他物品者」，違者南院得予制止、拒絕入園或勒令離園。陳學聖質疑，在園區燃放鞭炮，南院得予制止、勒令離園，那中央在南院院區放國慶煙火，誰來制止？ 

陳學聖表示，博物館的功能是搜藏、展示、研究和教育，至於放煙火，則與博物館的專業無關。他要請問，羅浮宮、大英博物館、紐約大都會博物館，這些與故宮齊名的世界級博物館，敢在自家院區施放煙火嗎？

陳學聖呼籲，故宮應該守法自重，注意公共安全，細心呵護館藏，並且尊重專業，善盡博物館職責，維持世界級應有的格調，千萬不要「引火燒身」、「玩火自焚」，鬧出世界級的大笑話。2018年燈會及2022年國慶的煙火施放，都在嘉義縣，也都在地方選舉期間，不管是否為了選舉造勢，都歡迎煙火來嘉義，但請換個地點，尊重明文規定，饒了故宮南院吧！

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