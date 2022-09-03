博物館嚴禁明火　藍智庫質疑：故宮南院只只許中央放火？

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陳學聖提及，2018年嘉義縣舉辦台灣燈會，曾於南院外西北側施放煙火，火星疑因風勢助長，已發生過火災。2020年11月，農委會農糧署又與南院合辦「古代的禮儀與樂曲」特展，花了2700多萬元，辦了一場流水席，現場擺放許多瓦斯桶和火爐，對古物安全構成威脅，再次引起非議。
依《國立故宮博物院南部院區園區管理要點》規定，嚴禁於園區「燃放鞭炮、婚喪喜慶活動、曝曬衣物或其他物品者」，違者南院得予制止、拒絕入園或勒令離園。陳學聖質疑，在園區燃放鞭炮，南院得予制止、勒令離園，那中央在南院院區放國慶煙火，誰來制止？
陳學聖表示，博物館的功能是搜藏、展示、研究和教育，至於放煙火，則與博物館的專業無關。他要請問，羅浮宮、大英博物館、紐約大都會博物館，這些與故宮齊名的世界級博物館，敢在自家院區施放煙火嗎？
陳學聖呼籲，故宮應該守法自重，注意公共安全，細心呵護館藏，並且尊重專業，善盡博物館職責，維持世界級應有的格調，千萬不要「引火燒身」、「玩火自焚」，鬧出世界級的大笑話。2018年燈會及2022年國慶的煙火施放，都在嘉義縣，也都在地方選舉期間，不管是否為了選舉造勢，都歡迎煙火來嘉義，但請換個地點，尊重明文規定，饒了故宮南院吧！