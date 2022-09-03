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「廁所偷窺」四叉貓影片惹議　陳時中團隊認不妥、已下架

▲陳時中推出免治馬桶政見，找來網紅四叉貓合作拍攝影片，不過相關「偷窺」橋段引發論戰，現已下架。（圖／翻攝自陳時中YOUTUBE）
▲陳時中推出免治馬桶政見，找來網紅四叉貓合作拍攝影片，不過相關「偷窺」橋段引發論戰，現已下架。（圖／翻攝自陳時中YOUTUBE）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-03 15:34:34

民進黨台北市長參選人陳時中今（3）日宣示，未來入主台北市政府，會優先將市府所轄共3,673座公廁中，可直接管轄的7200個坐式馬桶全面汰換成免治馬桶；同時搭配該政見，陳團隊也推出與網紅「四叉貓」共同演出的宣傳影片，不過，影片中一幕陳時中「廁所偷窺」的畫面卻引發論戰。陳時中今日下午出席宗教後援會成立大會前臨時增加受訪行程表示，確實有接到一些反映，對影片的橋段有意見，團隊也立即做相關修正。

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陳時中團隊配合廣設公廁免治馬桶政策，推出宣傳影片，片中「四叉貓」在上廁所時驚覺沒有衛生紙，於是狂敲隔壁門求救，突然一組免治馬桶蓋從天而降，下一秒陳時中竟然從廁所隔間頂端探頭過來俯瞰，甚至還對四叉貓微笑比YA。相關橋段曝光，引發論戰。

▲陳時中表示，（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.03）
▲陳時中表示，確實有接到一些反映，對影片的橋段有意見，團隊也立即做相關修正。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.03）
陳時中今日出席宗教後援會成立大會前增加受訪行程表示，確實有接到一些反映，對影片的橋段有意見，團隊也立即做相關修正。

陳時中政策召集人管碧玲則說，影片創作者企圖塑造有趣的效果，傳播後造成兩極的看法。她說，改或不改是兩種看法，但是政令宣導和文學戲劇的角色不一樣，贊成修改的還是多數，文宣部門已經取得創作者的諒解，把影片修改。

陳時中競選團隊幹部范雲也說，剛剛得知影片內容後，已經在第一時間向競選總部表達，任何會造成性騷擾印象的文宣皆不妥，應立刻修正。而競選總部也立刻調整，改變內容，性別友善的城市，大家會繼續一起努力。

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