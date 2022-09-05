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週一沒颱風假不怕！星巴克送小確幸　「買1送1」再喝2天

▲上班遇颱風下雨不憂鬱，星巴克週一、週二「星光好友分享」買1送1優惠再喝2天。西雅圖咖啡購買9月消暑新品「冬瓜露冰咖啡」也享「第2杯半價」優惠。（圖／星巴克提供）
▲上班遇颱風下雨不憂鬱，星巴克週一、週二「星光好友分享」買1送1優惠再喝2天。西雅圖咖啡購買9月消暑新品「冬瓜露冰咖啡」也享「第2杯半價」優惠。（圖／星巴克提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-09-05 00:10:00

上班遇到颱風下雨不憂鬱，星巴克再度祭出週一、週二「星光好友分享」買1送1優惠再喝2天，9/5～9/6限定16:00-20:00購買兩杯特大杯相同風味／冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。西雅圖咖啡9/1～9/30購買9月消暑新品「冬瓜露冰咖啡」也享「第2杯半價」優惠。

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星巴克快閃星光好友分享活動，「買1送1」優惠再喝2天，限9/5(一)～9/6(二)，活動期間16:00-20:00購買兩杯特大杯相同風味／冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。

每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂及行動預點服務；也不合併使用折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動。

這次還要提醒大家，優惠品項將依各門市現貨為準，不包含星沁爽系列飲料、阿里山蜜柚烏龍青茶、哈密瓜白巧克力風味星冰樂、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

西雅圖咖啡9/1(四)～9/30(五)，購買9月消暑新品「冬瓜露冰咖啡」即享「第二杯半價」優惠；同時9/5(一)至9/12(一)於外送平台UberEats，西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵可享「買一送一」優惠。而中秋節9/9(六)～9/12(一)連續4天，則祭出全系列飲品「同品項第二杯半價」優惠。

▲9/3軍人節西雅圖咖啡推出「買一送一」優惠、中秋節也祭出「第二杯半價」，盤點珍煮丹、迷客夏、微堂等手搖飲最新優惠。星巴克則快閃9/1～9/2限2天，全品項大杯以上第二杯半價。（圖／西雅圖咖啡提供）
▲西雅圖咖啡「冬瓜露冰咖啡」第2杯半價，加碼外送「買一送一」優惠。（圖／西雅圖咖啡提供）

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