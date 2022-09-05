週一沒颱風假不怕！星巴克送小確幸 「買1送1」再喝2天
上班遇到颱風下雨不憂鬱，星巴克再度祭出週一、週二「星光好友分享」買1送1優惠再喝2天，9/5～9/6限定16:00-20:00購買兩杯特大杯相同風味／冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。西雅圖咖啡9/1～9/30購買9月消暑新品「冬瓜露冰咖啡」也享「第2杯半價」優惠。
星巴克快閃星光好友分享活動，「買1送1」優惠再喝2天，限9/5(一)～9/6(二)，活動期間16:00-20:00購買兩杯特大杯相同風味／冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。
每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂及行動預點服務；也不合併使用折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動。
這次還要提醒大家，優惠品項將依各門市現貨為準，不包含星沁爽系列飲料、阿里山蜜柚烏龍青茶、哈密瓜白巧克力風味星冰樂、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
西雅圖咖啡9/1(四)～9/30(五)，購買9月消暑新品「冬瓜露冰咖啡」即享「第二杯半價」優惠；同時9/5(一)至9/12(一)於外送平台UberEats，西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵可享「買一送一」優惠。而中秋節9/9(六)～9/12(一)連續4天，則祭出全系列飲品「同品項第二杯半價」優惠。