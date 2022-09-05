又是憂鬱週一！網淚推「6工作厭世症頭」 你中了幾項？
從學生身分畢業成為「社畜」、換新工作怎樣都不適應，再加上時間長期奉獻給工作，壓力、餐餐外食、作息不正常種種因素，最嚴重可能導致身心靈等負面影響。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月網友熱議6大「超厭世職業病症狀」，排名第一的就是晚上失眠睡不好，甚至連變胖都可能是職業病，快來看看你中了幾項？
根據網友討論熱度來看，談到上班族常見的頭號症狀是「晚上失眠睡不好」，其次則是「職場憂鬱甩不掉」，不少網友發文認為職場壓力讓自己睡不著，更有人嚴重表示：「每天都覺得壓力好大好大，晚上躺著哭，又失眠」、「每天睡覺都會失眠加壓力，無限循環，感覺自己心理都生病了」。更糟的是，還有網友提及自己患有「工作焦慮恐慌症」，表示：「下班回家我就會開始緊張，隔天又要上班怎麼辦，然後睡不著，一回家就不停的哭。」對此有熱心網友留言建議可選擇尋求心理諮商師協助，或做做瑜珈或冥想，尋求醫療協助之餘也能培養有益心靈健康的休閒活動。
僅次於前兩大厭世症狀，由於上班族長期維持同一坐姿，「身材走鐘狂變胖」也是令廣大網友頭痛的原因之一，其中長期吃外食、同一姿勢打電腦、工作環境壓力大等，更會衍生第四到第六大症狀，分別為「高壓環境血壓飆」、「肩頸肌肉痠又痛」、「腸胃不適消化差」，就有民眾分享自己「才坐辦公室1個月，肚子像吹氣球」，引起留言反響，像是「我也是，我坐4年，體態直接崩盤」、「一整天都坐著沒消耗熱量，還吃零食很容易胖的」。針對令廣大網友頭痛的問題，有熱心民眾提出建議，「至少吃完飯要站起來動一動」、「下班運動還是很重要的」。
另在「肌肉痠痛」的部分，有剛上班一個禮拜的網友覺得上半身快廢掉，發文請益「大家都是怎麼舒緩腰酸背痛」，吸引許多舒緩撇步分享，像是「坐姿先坐正確比較重要」、「公司椅子太難坐，可以放一個坐墊」。
最後不免要提醒民眾，在職場「打怪」生存難免有壓力，不過還是呼籲民眾不要過度勉強自己，盡量在工作與健康間找到平衡，畢竟身體是唯一的本錢，奮鬥工作賺的錢都買不回身心健康。