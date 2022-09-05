軒嵐諾掃過菜價蠢動！中秋烤肉傷荷包？賣場業者這樣說
「軒嵐諾」颱風上週末有驚無險的從台灣東部外海掠過，一連下了幾天大雨驚傳讓蔬菜跟著喊漲，尤其快接近中秋節連假，不少人準備烤肉前菜價蠢動，讓婆婆媽媽很擔心！台北農產運銷公司昨（4）晚蔬菜交易量比前日跌了2成多，蔬菜每公斤批發價則漲1成4，不過超市及量販業者喊話價格保持平穩。家樂福今（5）日保證「蔬菜價格不會動」，透露本身就有與廠商簽合約，不太可能因颱風大幅更動價格。全聯福利中心也透露，恰逢中秋烤肉潮前夕，生鮮有增加2成備貨，請民眾安心。
家樂福表示，早在颱風來襲之前就有管控好備貨量，「因為和廠商本身就簽長期合約，不太可能因颱風天就隨便漲蔬菜價格。家樂福蔬果本身就有產銷履歷，品質與供貨相對較穩定。」另外中秋節烤肉潮將至，家樂福也透露相關應景蔬菜、肉品貨量也充足，呼籲民眾可以放心不用搶夠。
超市龍頭全聯也說：「目前菜價沒變動！」不過面對強颱已有先做好準備，超市生鮮增加2成備貨。針對中秋節也有推出一些特價商品，諸如玉米筍、黃秋葵特價一盒38元，鴻喜菇一包23元、紅蘿蔔一袋33元等，讓民眾可以放心烤肉去。
今（5）日適逢週一傳統市場休市，根據台北農產運銷公司昨（4）日交易行情資料，小白菜平均批發價每公斤61元、A菜平均65元以及青江菜平均76元。昨北農蔬菜交易量與每公斤平均批發價為1,020公噸、42.6元，與昨天的1,241公噸、37.5元，到貨量跌了2成多，但售價上漲了1成4。其主因受颱風軒嵐諾登陸及水門關閉影響，造成採購車停車不便，加上到貨量減少、週一又休市，需求量大於供應量，導致各類蔬菜種行情漲多跌少。