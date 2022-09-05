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身上不明腫塊是惡性腫瘤？軟組織肉瘤復發怎麼辦？接續標靶治療新希望

▲ （圖／今健康）
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今健康

2022-09-05 11:30:00



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你身上有出現過違章建築嗎？發現皮膚上突然長出異樣突起，以為只是脂肪瘤不以為意，沒想到越來越大，就醫才發現是罕見癌症「惡性軟組織肉瘤」在作祟。以往治療選項受限時，可能需要面臨截肢或是轉移風險，導致存活率不佳。現在不僅手術治療有了很大的進展，藥物方面也有標靶治療問世，即使是面對惡性肉瘤，也有很好的生活品質及存活機會！

全身都可能會長？認識惡性軟組織肉瘤

惡性軟組織肉瘤屬於少見腫瘤，僅佔惡性腫瘤的1%。在過去醫學尚未進步，只知道最常由四肢或軀幹看到病灶，就像是從肉長出來，因此有了軟組織肉瘤的名稱，後來慢慢瞭解，原來全身器官包括腹腔、後腹腔甚至子宮等軟組織都有可能發生軟組織肉瘤。



台大醫院腫瘤醫學部主治醫師陳偉武醫師表示，民眾可以依大小來警覺，若腫塊超過一個高爾夫球大小（約五公分），或是有明顯的增長、感到腫脹疼痛，都建議及早就醫檢查，確認是否有惡性風險。此外，症狀會隨著生長位置而有不同。發生在四肢腫大時，常誤以為只是運動傷害、扭傷造成；而腹腔或後腹腔，因為空間較大，可能要生長到2-30公分才有感覺；子宮則是難以一般檢查來辨別肌瘤和肉瘤，一旦發現大量出血或是長期疼痛、腹脹未改善，務必當心惡性軟組織肉瘤。



惡性軟組織肉瘤有哪些治療選擇？二線標靶治療成新選擇

早期治療惡性軟組織肉瘤，是以手術為主要治療選項，部分病人會在手術後搭配放射線治療，加強局部控制，減少復發風險；倘若無法透過手術或是局部治療方式，這時化療是非常重要的治療選擇，因為副作用較大，需考量病患年紀、復發風險來評估。然而經過積極化療後仍有可能出現惡化或是抗藥性問題。所幸，現在已有標靶藥物能接續第二線治療，能有效控制疾病、延長存活期。



陳偉武醫師曾收治一名年輕人，在大學畢業即將就業時，健檢意外發現肺部有一顆腫瘤，起初以為是肺癌，經過切片後才確診為惡性軟組織肉瘤，等於已有肺部轉移。在接受標準治療後，接續使用標靶藥物治療，至今已三四年，目前狀況一切穩定，且能順利進入職場。

及早發現是關鍵！發現不明腫塊速就醫

即使確診是晚期的惡性軟組織肉瘤也不要氣餒，隨著治療不斷進步，會有更多不同治療選擇。重要的是，及早發現身上異樣，一旦警覺身上腫塊超過高爾夫球般大小，感到明顯腫脹、痛感或異狀，務必盡早尋求專業醫療團隊協助。



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