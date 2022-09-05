頭暈、頭痛、貧血、毛病多？醫：作個抽血檢查，慎防骨髓增生性腫瘤！

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毛病一堆是貧血？老化？醫：也留意骨髓增生性腫瘤！
骨髓增生性腫瘤是一種少見的疾病，因骨髓造血幹細胞基因突變，導致骨髓造血不受控制異常增生，種類可包括真性紅血球增生症、原發性血小板增生症、原發性骨髓纖維化等，不論是年長者或年輕人都可能發生。
嘉義長庚醫院骨髓增生性腫瘤治療暨研究中心主任陳志丞醫師指出，此疾病症狀可如疲倦、夜間盜汗、搔癢、發熱、體重減輕、耳鳴、頭痛、失眠等，也可能伴隨脾臟腫大、進一步壓迫腸胃而出現腹脹、食慾不振等不適。
另外，也因造血異常增生使血液過度濃稠，易有血液循環障礙相關問題，如頭暈、視力模糊、手腳發麻等，甚至是出血、血栓等併發症，症狀嚴重也可能流鼻血、血尿等，或是出現腦中風、心肌梗塞、肺栓塞等重大危害。
據文獻，此疾病即便是在西方先進國家，患者從出現症狀到就醫確診，平均需約2年的時間，其中超過６成是因為中風、肺栓塞等才確診。「有時候查閱病人2、3年前的報告，發現患者早就有異狀，只是沒有積極就醫，不知道要預防。」
頭暈、頭痛、貧血、毛病多？醫：抽個血防骨髓增生性腫瘤！
既然骨髓增生性腫瘤症狀和一般日常毛病如此相似、難以發現，而此疾病又少見，卻又相當危險，民眾究竟該如何適度的防範？
對此台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長侯信安建議，若民眾日常出現骨髓增生性腫瘤相關症狀，但又不確定是不是，或者找不出其他原因等，有任何疑慮都可以作個抽血檢查，一般的抽血檢查報告就可以看得是否正常，藉此了解是否有骨髓增生性腫瘤。
侯信安理事長以真生性紅血球增生為例，男性紅血球大於16.5g/dl或血容比小於49%即為確診，女性則為大於16.0g/dl或血容比小於48%。另外也可以透過骨髓切片、基因檢測等方式更進一步檢查。
治療骨髓增生性腫瘤，新型藥物9/1開始健保給付！
骨髓增生性腫瘤在治療方面會視類型、風險而定，侯信安理事長以真性紅血球增生症為例，低風險族群如放血治療、低劑量阿斯匹林等。放血治療其實就像捐血一般，放出紅血球以降低血容比，期望值在45%以下。低劑量阿斯匹林則可預防血栓。高風險族群治療除了前述兩種，通常也會合併使用口服化療藥物、或長效型干擾素治療，上述皆有健保給付。
近年美國FDA、歐盟EMA、以及台灣等多國也核准「新型長效型干擾素」，可用於真性紅血球增生症治療。台灣健保署也於9/1通過健保，針對部分高風險族群、傳統治療不佳者提供健保給付。新型長效型干擾素健保給付條件，包括：
１．限用於高風險族群。
２．使用放血治療達至少每3個月一次或以上，每年至少4次。且曾接受細胞減量治療至最大容許劑量，仍無法達到血容比45%以下，或CTCAE2.0 Grade 3以上的嚴重副作用者。
３．具有下列所有條件：
．血容比＞45%。
．血小板數＞1000 X 109/L。
．白血球數＞10 X 109/L。
婦頭暈、疲倦抽血數值異常，檢查確診骨髓增生性腫瘤！
記者會現場也邀請80多歲的病友黃太太分享經歷。確診前早已變得容易疲倦、時不時暈眩、天旋地轉、且容易暈到想吐，不過身邊朋友10個有9個也多是如此。
為找出原因，女兒也帶她作了一般抽血檢查，結果診所卻打電話到家裡道歉，表示樣本疑似沒保存好、遭受汙染，血液報告異常。但是經第二次檢查一樣異常，醫師才確定原來不是血液樣本汙染，而是數據確實異常，轉診到醫學中心後確診為骨髓增生性腫瘤。
索性在女兒不斷的上網找資料，發現骨髓增生性腫瘤在國內當時也有新藥要上市，因此在2020年七月開始接受新型長效型干擾素治療，否則原本打算飛到歐洲施打。在治療兩年下，黃太太現在平日活動已完全不受此疾病影響，照樣早上到公園散步、偶爾參加社團活動、暈眩等問題也幾乎不大出現。
防骨髓增生性腫瘤釀中風，及早檢查、及早治療！
防範骨髓增生性腫瘤，提醒民眾對日常的常見症狀保持適度警覺，如有疑慮作個抽血等檢查確認。平常抽血檢查時若發現自己的紅血球數值異常的高，也別確幸自己沒有貧血問題且還數值好高，建議再次檢查確認，以防骨髓增生性腫瘤。良好且適度的防範下，更有助於及早確診及早治療！
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