國慶主視覺 朱立倫批看不到中華民國

新一波疫情持續升溫，中國國民黨主席朱立倫今（7）日在中常會上指出，政府在防疫工作上有諸多缺失，每一次疫苗採購的資訊都不透明，民進黨政府應清楚告訴國人何時能夠打到BA.5疫苗；另外，針對昨天公布的今年國慶主視覺，朱立倫強烈質疑「完全看不到中華民國」，民進黨不該以偷渡的方式，讓大家看不到中華民國的國慶。 我是廣告 請繼續往下閱讀 國民黨下午召開中常會，有關昨天總統府公布的今年度國慶主視覺，朱立倫指出，完全看不到中華民國，看不到國旗的顏色，也看不到最重要的「中華民國國慶」字樣，還要用一個「Taiwan National Day」，難道不能寫「ROC」、將中華民國明確的告訴全世界嗎？朱立倫批，民進黨平日在搞台獨，請至少在中華民國國慶這一天，清楚的告訴國人你是中華民國的國民，是中華民國的總統，不要想用偷渡的方式，讓大家看不到中華民國國慶。朱立倫也重申，國民黨的立場一向都非常清楚，國民黨創建中華民國，「捍衛中華民國、守護民主自由、維護區域和平」這三大基本原則，國民黨從來沒有改變。此外，對於日前台南警察遭襲不幸殉職，常會中也邀請警察及眷屬關懷協會理事長官政哲做專題報告，聆聽改革方案。朱立倫表示，殺警案讓人痛心，警察同仁維護我們社會的治安，超時的付出，幾乎完全犧牲家庭、犧牲生活，甚至犧牲了生命，但社會有沒有給他們相應的尊重跟回報？朱主席指示立院黨團，一定要將《警械使用條例》修正通過，保障警察同仁的安全。至於鬆散的外役監管理，朱立倫呼籲執政當局要負起責任；他也質疑，如果民進黨長期以來不能夠貫徹執行死刑，又如何保障警察同仁的安全？如何來維護社會的公平正義？國慶主視覺曝光！逢台日友情50週年 橘高校國慶大會演出內幕／京都橘高校吹奏樂部受邀國慶演出 幕後推手就是他國慶日搭台灣好行故宮南院線 白天嘗美食晚上看煙火獨／國慶典禮大亮點！京都橘高校吹奏樂部受邀來台演出