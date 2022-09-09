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英女王辭世前彩虹高掛！白金漢宮外群眾哀悼獻花高唱國歌

▲英國女王伊莉莎白二世辭世消息傳出前，白金漢宮門口早就聚集了大批民眾。群眾們看著高掛的彩虹，默默落淚獻花哀悼這名陪伴他們70年的女王。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世辭世消息傳出前，白金漢宮門口早就聚集了大批民眾。群眾們看著高掛的彩虹，默默落淚獻花哀悼這名陪伴他們70年的女王。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-09 13:52:27

英國女王伊莉莎白二世於當地時間8日18時許辭世，作為英國史上在位時間最長的君主，她陪伴無數英國民眾走過第二次世界大戰，開啟不少外交先驅與成就，堅毅安穩的背影更是英國人的精神領袖。不少民眾聽聞女王病危消息後，便紛紛前往白金漢宮（Buckingham Palace）前獻花祝願高喊「天佑女王」，還有民眾發現陰雨綿綿的倫敦天空正好出現了2道巨大彩虹，似乎代表女王已經越過彩虹橋了。

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英國女王伊莉莎白二世8日晚間健康亮紅燈，BBC臨時中止所有節目與廣告，當家主播也換上黑領帶正色播報女王相關報導，全國上下似乎都籠罩著凝重的陰影，倫敦的天氣也如民眾愁雲慘霧的神清。不少英國民眾在傍晚時分聚集在白金漢宮外，高喊「天佑女王」，而在18時左右陽光突然露了臉，白金漢宮上空乍現2道巨大彩虹，隨後王室便宣布女王辭世，王位由查爾斯王儲以查理三世之名繼承。

▲英國女王伊莉莎白二世辭世，白金漢宮外民眾落淚獻花。（圖／美聯社／達志影像）
▲白金漢宮外堆滿了民眾獻給已逝女王的花。（圖／美聯社／達志影像）
白金漢宮發言人表示，女王於當地時間8日下午在巴摩拉城堡安詳辭世，查理國王和卡蜜拉王后預計晚上將留在巴摩拉城堡，9日才返回倫敦進行公開演說。英國政府也開始「倫敦橋行動」（Operation London Bridge）作為因應。

▲英國女王英國女王伊莉莎白二世辭世，白金漢宮外民眾落淚獻花。（圖／美聯社／達志影像）伊莉莎白二世辭世，白金漢宮外民眾落淚獻花。（圖／美聯社／達志影像）
▲民眾聚集白金漢宮表達對這位在位70年女王的紀念。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世辭世，白金漢宮外民眾落淚獻花。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王辭世消息傳出，倫敦的天空飄起小雨，感傷情緒籠罩著全英國。（圖／美聯社／達志影像）
伊莉莎白二世駕崩的消息傳出後，白金漢宮、溫莎城堡等王室機構也紛紛降了半旗，成群的民眾隨著天色漸暗也湧入這兩個地方哀悼，包含50名計程車司機在白金漢宮前方的林蔭大道（The Mall）列隊停車，表示對女王的尊敬，其餘民眾有的默默落淚獻花，有的則情緒激昂的唱起國歌紀念這個陪伴了他們一生的女王。
 

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