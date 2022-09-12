籃壇放大鏡／「最好年代」暗藏漩渦 籃壇亂象如何解？

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眼看國內籃壇最高殿堂SBL陷入一攤死水，資深籃球人陳建州挺身而出，憑藉廣闊的人脈，積極奔走，在2020年成立職籃聯盟P. LEAGUE+，且成立元年就掀起籃球熱潮，即使遇到疫情攪局，仍吸引超過20萬人次進場，台籃關注度瞬間破錶。
P. LEAGUE+的成功，也讓各企業更願意投入職籃球隊，2021年T1聯盟成立，在六都(直轄市)都成立球隊，加上P. LEAGUE+又新增兩隊和SBL原有的5隊，國內籃壇一口氣暴增至史無前例的17隊，盛況空前。
球隊數暴增雖提供球員更多舞台，但「粥多僧少」，導致許多經紀人、球員漫天喊價，加上各聯盟都沒有設置薪資上限，球團惡性競爭，開出不合理的天價合約，同時選秀也無「補償制度」，新秀一次報名多個聯盟選秀，待價而沽，今夏T1海神就用第一指名選到了「空氣」，亂象問題嚴重。
國內籃壇一片榮光、欣欣向榮的「最好年代」，背後卻隱藏著球隊實力失衡、毒藥合約等危機，要如何解決困境?《NOWnews》也透過籃協、職籃聯盟代表、球團GM、教練一同來探討，並開出處方箋，讓台灣籃壇能永續發展，再創巔峰。
籃壇放大鏡／一攤死水轉化成籃壇盛世
陳建州打造新舞台2020年成立的職籃聯盟P. LEAGUE+，今年邁入第三季，前2年已經成為國內籃壇的指標聯盟，人氣、關注度與話題都高居第一，執行長陳建州笑稱，「應該是做對了一些事。」
籃壇放大鏡／T1人事調動、制度改革 張樹人:創造三贏模式
目前台灣有3聯盟、16支球隊，而T1又是最晚成立的聯盟，難免被比較及放大檢視。張樹人認為，現今台灣籃壇出現前所未有的榮景，由於球團資方願意投入資源，球員的薪資待遇獲得成長，更吸引旅外球員的回歸，讓球迷能夠欣賞到更精彩的籃球賽事，擁有更棒的觀賽體驗。
籃壇放大鏡／SBL永續經營 明年確定有第五隊
國內老牌籃球聯盟SBL邁入第20季，但近年關注度持續下探，加上兩職籃聯盟成立，只能在夾縫中求生存，下季更只剩下4隊，隊伍數寫下史上新低，但籃協仍強調，「SBL不會倒，也絕非農場，下一個球季已確定有第5隊，目標朝6隊前進。」
籃壇放大鏡／選秀可能成「空氣」 各隊GM超燒腦
PLG聯盟桃園領航猿今夏握有狀元籤，但多名球員重複報名三個聯盟選秀會，加上T1聯盟採逆指名選秀制度，各隊能事先接觸球員，導致薪資上漲，不確定性因素增加，有可能出現球隊用高順位指名，卻換來「空氣」的情形，也考驗各GM的選秀功力。
籃壇放大鏡／物以稀為貴釀毒藥合約 高景炎:回歸商業模式
自由球員薪資暴漲，甚至出現許多「毒藥合約」，高景炎認為，「商業模式就是供需法則，物以稀為貴，即戰力的球員少，想要網羅的球隊多，薪資自然上漲。」
籃壇放大鏡／裕隆主力出走潮 邱大宗：不應搶人不擇手段
薪資大幅上揚，導致許多球隊留不住人才，邱大宗認為，「好球員當然大家都想要，但不應該為了搶人不擇手段；以CBA為例，許多球隊會利用檯面下的資源挖角，包括配房、配車，甚至高額的激勵獎金，都會導致強弱失衡，因此訂定薪資上限，和完善的規章，才能讓環境變得更好。」
籃壇放大鏡／「左手上籃打職籃」論 鳥總：要有危機意識
許智超認為，無論職籃隊數有幾支，最後都會回歸到「適者生存」，不是每個球員都能站穩腳步。另外，無論球團或球員都要有危機意識，球員會選擇人氣最高、待遇最好的聯盟和球隊，而球團也會挑選年輕有潛力的球員。