越南范玉欣成BTS師妹！起底超強才華

因為是BTS師妹團，而備受矚目的南韓新女團NewJeans，由5位2000年後女孩組成，出道MV《Attention》主打美式鄉村復古風，推出短短1個月就擁有1919萬的瀏覽人次，奪下亮眼的成績。其中，有名成員來自越南，獨特的外型讓人眼睛一亮。
為了打造完美女團，韓國團體近年來廣納亞洲各地區的新秀，例如天團Blackpink的Lisa便是出生於泰國。而全新女團成員HANNI則在2004年出生於越南，並轉往澳洲求學和居住。在澳洲長大的她說著一口流利的英文，同時她也會講也會越南語和韓語，是隊內的語言擔當，曾和MINJI一起出演BTS《 Permission to Dance》mv。
HANNI五官精緻，且身材亮眼，和其他女團成員一樣，被譽為「天生就是當偶像」的料。而這女團也是話題性十足。由SM娛樂前創意總監閔熙珍一手打造，她曾為少女時代、f(x)、Red Velvet等人氣女團策劃獨一無二的視覺設計，離開SM娛樂的她轉往HYBE娛樂，並開設個人音樂廠牌「ADOR」，推出了首個女團「NewJeans」。在零宣傳、零預告，甚至連成員資訊都尚未公開的情況下直接公開主打曲MV，意外取得的佳績讓人大為讚賞，同時期待五位少女未來的作品。